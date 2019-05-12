Двухлетнего ребенка, которого похитили в Запорожье и удерживали в посольстве Дании, вернули матери

В субботу, 11 мая, мальчика Даниила, которого похитили в Запорожье и насильно удерживали в посольстве Дании в Украине, вернули матери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве Дании в Украине насильственно удерживали ребенка, которого накануне похитили в Запорожье. Как утверждала мать мальчика, Анастасия Малапура, 2 мая ее бывший муж, гражданин Дании, с помощью неизвестных похитил у нее сына в момент, когда он гулял с бабушкой. При этом женщина была избита. В последствии выяснилось, что Даниил находится в диппредставительстве Дании в Киеве. По словам матери мальчика, она рассталась с экс-супругом и законно вернулась с ребенком в Украину. С вывозом сына за границу она категорически не согласна.