В Германии создали «летающего официанта» – может переносить груз до одного килограмма

Инженеры из Германии построили прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса в умном доме.

О проекте TrayDrone кратко рассказывает IEEE Spectrum.

Многие компании и исследовательские организации экспериментируют с доставкой небольших грузов малыми беспилотниками, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о полетах на улице, хотя современные дроны уже способны неплохо летать и в помещении.

Разработчики проекта TrayDrone считают, что мультикоптер можно использовать дома в составе системы умного дома - например, в качестве летающего подноса.

Юрген Шейбл из Высшей школы средств массовой информации в Штутгарте и Маркус Функ из Дармштадтского технического университета спроектировали квадрокоптер в защитном каркасе, который способен переносить груз массой до одного килограмма. Возможности летающего подноса разработчики продемонстрировали на ежегодной ярмарке LivingKitchen.



Напомним, что ученые из Квинслендского технологического университета (Австралия) решили использовать беспилотники для наблюдения за коалами и для их подсчета.