Во Франции протесты «желтых жилетов» переросли в столкновения с полицией – есть пострадавшие и задержанные

В субботу, 11 мая, во Франции прошла 26-я акция «желтых жилетов», во время которой полиция задержала более 30 человек.

Об этом сообщает издание «Ouest France».

На улицы по всей стране вышли 18,6 тысячи человек. Наибольшее число участников собрали акции в Париже, Лионе, Нанте и Монпелье.

Отмечается, что протесты переросли в противостояние с полицией. Протестующие бросали в полицейских бутылки, камни и петарды, в ответ к демонстрантам применили слезоточивый газ. Из-за столкновений в Лионе пострадали не менее 10 полицейских, и, как минимум, один участник протеста. Задержали девять человек. В Нанте демонстранты бросали снаряды в правоохранителей.

Протестующие разбили витрины местных агентств по трудоустройству и Молодежной экономической палаты Франции - полиция применила слезоточивый газ и водометы для их разгона, задержаны 26 человек.

Напомним, что 16 марта, в Париже участники протестов «желтых жилетов» подожгли здание банка La Banque Tarneaud, ресторан и два газетных киоска. Они также разграбили несколько магазинов на Елисейских Полях.