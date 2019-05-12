В Москве отменили прощание с погибшим журналистом Доренко – полиция запретила выдавать тело

В воскресенье, 12 мая, в Москве отменили прощание с погибшим в ДТП журналистом Сергеем Доренко, так как полиция запретила выдавать тело вдове журналиста Юлии Доренко.

Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».

Документ, подписанный полицией, поступил в морг ночью. В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».

Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины. Они утверждают, что их отца могли отравить.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина гибели журналиста и повторное вскрытие не проводится.

– Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено, - отметил он.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Как известно, 9 мая, в Москве погиб известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Он упал с мотоцикла на Николоямской улице. Все попытки спасти его успехом не увенчались.