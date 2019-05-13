В Николаеве передумали переводить учеников школы искусств №2 в другое помещение – будут укреплять перекрытие между этажами

Учеников школы искусств №2 в Корабельном районе города Николаева, которая находится в предаварийном состоянии, не будут переселять в другое здание. Перекрытие между первым и вторым этажом укреплять и проведут текущий ремонт.

Об этом стало известно в пятницу, 10 мая, в ходе собрания в школе, передает корреспондент Преступности.НЕТ.

Директор школы Лилия Заворотняя сообщила, что недавно пол стал проседать в классе художников из-за чего его закрыли, а детей переселили в другой класс. при этом она добавила, что пол никто самостоятельно не вскрывал. Также она отметила, что в другом классе начал проседать пол под пианино и, чтобы избежать возможного провала она попросила преподавателя переместить его в другое место.

Лилия Заворотняя

Родителей же интересовал вопрос смогут ли дети и дальше заниматься в этом здании или же их переселят в здание напротив, где находилась санэпидемстанция. Депутат горсовета Николай Пономарев заверил, что никого переселять не будут. Горсовет выделит деньги и в школе сделают текущий ремонт и укрепление перекрытий.

Николай Петров — На основании технической экспертизы здания у нас будет готовиться проект на ремонт всех перекрытий, включая крышу. На этой недели на комиссии по вопросам бюджета я попробую поднять вопрос по поводу финансирования. Проект обойдется в пол миллиона - 800 тысяч гривен. Ника-Тера вызвалась помочь школе. Ремонт будет проводиться так, что он не подразумевает отселения. 1 сентября дети будут учится здесь, никого отселять не будем, - заявил депутат.

При этом родители потребовали, чтобы первый вице-мэр Владимир Крыленко предоставил им официальный документ о том, что никого не переселят.

Также, в ходе собрания выяснилось, что второй этаж в здании напротив, где располагалась санэпидемстанция, уже передали школе, однако директор еще не начала процесс оформления. Родители возмутились, зачем им заброшенный этаж, но Лилия Загородняя объяснила, что когда стоял вопрос о переселении, то власть предоставила помещение. После оформления всех документов там бы провели техническую экспертизу перекрытий, крыши и стен, чтобы понять могут ли там находиться дети. Если бы был позитивный результат экспертизы, то в помещении провели бы косметический ремонт и перевели бы туда детей. Однако, так как родители выступили против переселения, то процесс оформления документов еще не начали.

К тому же, директор школы сообщила, что после всех проверок, которые возникли из-за жалоб родителей, она уволится. Изначально она планировала уйти сразу после первой проверки, однако не думала, что их будет так много, поэтому написала новое заявление, с 18 мая на отпуск с дальнейшим увольнением. Но стало известно, что после 18 мая будет еще одна проверка, поэтому свое заявление она не отзывала, а потом перепишет числа.

Стоит отметить, что ни городского головы Александра Сенкевича, ни других профильных чиновников мэрии на собрании не было, хотя родители их приглашали.

Как известно, ранее директор школы заявляла, что помещение находиться в предаварийном состоянии. Это обнаружили в ходе мелких ремонтных работ, когда работники учебного учреждения заметили резкий крен пола в нескольких классах. После вскрытия пола обнаружилось, что деревянные конструкции, на которых держится основание помещения, обрываются, не доходя до стены.

Позже, руководство школы заявляло о намерении отселить на время учеников в здание напротив, где ранее размещалась санэпидемстанция. Однако, родители выступили против такого предложения.

Позже, начальник управления культуры Юрий Любаров и директор детской школы искусств №2 в Корабельном районе Николаева Лилия Завортняя заверили, что детей не будут переселять в помещение бывшей санэпидемстанции, пока там не сделают ремонт.