В июне украинцев ждет 12 выходных и 18 рабочих дней

В июне 2019 года украинцев ожидают 12 выходных и 18 рабочих дней. Согласно постановлению Кабинета министров, 17 и 28 июня будут дополнительные выходные.

В понедельник, 17 июня, украинцы будут дополнительно отдыхать, так как днем ранее отмечается государственный праздник Троица.

А на пятницу, 28 июня, выпадет другой государственный праздник - День Конституции.

Таким образом общее количество выходных в этом месяце - двенадцать: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 и 30 июня.

Остальные восемнадцать дней - рабочие. Из них четверг, 27 июня, - сокращенный на час.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в Украине утверждено 11 дополнительных выходных дней в честь государственных и религиозных праздников.