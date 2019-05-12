Депутат Николаевского горсовета Исаков подал кассацию на решение апелляцинного суда в пользу МДЛМ

Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков подал в Верховный суд кассационную жалобу касательно постановления Пятого апелляционного административного суда в Одессе, который принял решение в пользу МДЛМ и постановил отменить решение Николаевского окружного административного суда о незаконной победе УК.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию кассационной жалобы в Верховный суд Украины.

Так, Сергей Исаков в документе отметил, что у департамента ЖКХ не было полномочий принимать 13 июля 2018 года года приказ «О назначении управляющих многоквартирных домов города Николаева» и заключать договоры о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом с ООО «Місто для людей Миколаїв».

Как известно, 13 июля 2018 года обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме МДЛМ, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал более 900 договоров с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Позже, 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило. При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

17 декабря Николаевский окружной административный суд признал незаконным решение конкурсной комиссии о назначении ООО «Міста для людей - Миколаїв» управляющей компанией многоквартирных домов города Николаева.

14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнил решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для обжалования в суде победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич не признает решение Антимонопольного комитета Украины касательно признания незаконной победы «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе по управляющей компании. В частности он отметил, что данное решение можно отменить через суд.

Позже, Апелляционный суд вынес решение об отмене решения Николаевского окружного административного суда, который признал незаконной победу фирмы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе на управляющую компанию.