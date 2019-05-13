Благотворительный фонд «Развитие Коблево» приехал в гости к ветеранам Коблевской ОТГ с подарками

В День Победы, 9 мая, благотворительный фонд Боз Олега Константиновича «Развитие Коблево» навестил каждого ветерана Коблевской ОТГ и непосредственных участников тех далеких боевых действий.

Таким образом, сотрудников Фонда радушно приняли по десяти адресам сёл громады, передает сайт «Koblevo.News».

Цлью визитов стало не столько оказать старикам материальную помощь, сколько пообщаться вживую в людьми, благодаря труду, упорству и самоотверженности которых над нашей страной воцарился мир.

Наиболее яркие впечатления в душах гостей из фонда «Развитие Коблево» оставило общение с Николаем Андреевичем Кузютиным. Его рассказ лег в основание видеоролика.

Повествование о военном пути ветерана и описание солдатских будней сильно затронуло главу Фонда «Развитие Коблево» Олега Боз.

– Очень позитивный человек! В своем возрасте и с его опытом он во всю шутит и смеётся, с таким подходом проживёт ещё много лет, дай Бог! А после встречи с ним,всё внутри переворачивается, и ты понимаешь, в какое хорошее время мы живем!, – отметил Боз.

В свои 94 года ветеран помнит каждый прожитый и отвоеванный на войне день, хотя на фронт его забрали совсем мальчишков, – через несколько дней после того, как ему исполнилось 18 лет.

Много лет Николай Андреевич проживает в селе Украинка. За свои подвиги награжден множеством орденов и медалей: за взятие Вены, взятие Будапешта, освобождение Белграда и другие!