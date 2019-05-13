В Женеве 187 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором

В пятницу вечером, 10 мая, в Женеве около 1400 представителей 187 стран мира приняли соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора.

Об этом сообщает DW.

Данный документ утвердили по итогам 12-дневных консультаций в качестве дополнения к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце приветствовала заключение глобального пакта по борьбе с пластиковым мусором.

«Ужесточение правил экспорта, предусмотренных в Базельской конвенции является большим прогрессом и действенной мерой против растущих объемов мусора в морях», - подчеркнула Шульце.

Она также отметила, что принятый пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку. Также, соглашение обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран.

По словам министра, Германия и другие европейские страны несут ответственность за сортировку и переработку своих пластиковых отходов, и с помощью новых правил власти ФРГ смогут предотвращать их попадание в моря.

Отметим, по данным экспертов, ежегодно в морях оказывается около 8 миллионов тонн пластиковых отходов.

Напомним, что в Европарламенте запретили пластиковую посуду с 2021 года.