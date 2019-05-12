Жительница Николаева просит горвласть принять меры, чтобы подростки не залезали на недострой на Северном

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В воскресенье, 12 мая, в Николаеве подростки залезли на недостроенное здание между остановкой «Поворот» и конечной маршрута №56 на улице Архитектора Старова.

Об этом в группу «Contact Center при Николаевском городском совете» сообщила Анастасия Белякова.

«Очень надеюсь, что эти фотографии вызовут ужас у нашей местной власти и будут приняты надлежащие меры, чтобы избежать внезапных детских смертей. На любые замечания о вызове полиции подростки не реагировали», - сообщила женщина.

Напомним, что часто подростки в поисках приключений лазят по скандальному недострою по улице 3-я Слободская.

Как известно, в 2012 году здесь нашли печально известную Оксану Макар, а в 2016 году насмерть на этом месте разбился 12-летний мальчик.

Julia Davudenko

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русскийобщество