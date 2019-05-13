Очаковские «морские котики» показали, как штурмуют судно с воды и воздуха

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Абордажные группы 73-го морского центра сил спецопераций, который дислоцируется в Очакове, отработали захват судна.

Фото и видео учения опубликованы на Facebook-странице 73-го морского центра сил спецопераций.

Захват судов в открытом море проходил в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure).

Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой «КАНАТ» и водным путем на скоростных катерах.

В трюмах и на палубе «морские котики» задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя, который предполагает контакт на чрезвычайно близких дистанциях между противниками в условиях замкнутого пространства, недостаточного освещения и незнакомых помещений.

Особенностью ближнего боя на кораблях в трюмах является то, что он может происходить в помещениях без освещения, или в условиях, когда команда ведет борьбу за живучесть корабля.

 

Тарас Леонтян

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русскийобщество