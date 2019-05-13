«Пусть город знает своих героев»: Жительница Николаева рассказала, как врачи «скорой» спасли её дочь, которая перестала дышать

В Николаеве врачи из бригады скорой медицинской помощи спасли жизнь маленькой девочке, у которой произошла остановка дыхания.

Об этом идёт речь в письме от матери рёбнка, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Происшествие случилось во вторник, 7 мая. Девочка 3-х лет ударилось горлом и начала терять сознание.

«Она стала на глазах синеть и терять сознание. Мы вызвали скорую. Дочка была без сознания. И у неё произошла остановка дыхания. Медики приехали очень быстро, через 7 минут были у нас. Благодаря их оперативности и профессиональным навыкам ребёнок сейчас жив и здоров!» - написала Виктория.

По её словам, прибыла бригада №16, в состав которой входят доктор Наталья Шимонец и фельдшер Лариса Россинская.

«И диспетчерам 103 отдельное спасибо, за оперативность! Мы пережили большой стресс, такого врагу не пожелаешь. Спасибо вам за ещё одну спасенную жизнь, маленькому человечку! Пусть город Николаев, знает своих Героев!» - подчеркнула женщина.

Ранее сообщалось, что на Киевщине работники «скорой» выбросили больного у порога дома главы сельсовета.