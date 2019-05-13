Начальника отдела «антикоррупционного» департамента мэрии Николаева, задержанного на взятке, застали на рабочем месте

Утром в понедельник, 13 мая, на рабочем месте в департаменте внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николаевского городского совета застали обвиняемого в вымогательстве взятки начальника отдела этого департамента Николая Носова.

Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Facebook Александр Дяченко.

Как известно, вечером 14 ноября в Николаеве на проспекте Героев Украины,103 оперативники при получении взятки в размере 1 тысячи долларов задержали начальника отдела департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николая Носова. Он требовал 5 тысяч долларов от предпринимателя, которым является житель города Николаева, за согласование пакета документов. Помимо Носова во время передачи аванса задержали посредника – частного предпринимателя. 16 ноября суд арестовал обоих подозреваемых с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен Носову, и почти 80 тысяч гривен – предпринимателю. Уже 19 ноября за него внесли залог, и он вышел из СИЗО.

Один из сотрудников в ответ на вопрос о том, почему Носов находится на рабочем месте, несмотря на статус обвиняемого по делу о вымогательстве взятки, заявил, что на данный момент нет приговора суда с признанием его вины, соответственно нет оснований для его увольнения. Кроме того, Носов якобы был на больничном все это время, и только сегодня вышел.

– Сегодня будет решение об отстранении его от должности на два месяца. Сейчас находится у Ермолаева на подписи наказ, – сказал один из сотрудников департамента. Отметим, что согласно данным электронной декларации Носова, за 2018 год он получил 143 тысячи гривен заработной платы.

Напомним, что ранее начальника отдела по контроля и надзору за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николая Носова временно отстранили от должности на время досудебного расследования по подозрению в вымогательстве взятки.

Также ранее сообщалось, что после случая со взяткой в ​​департаменте противодействия коррупции мэр Сенкевич заявлял, что «двери Николаевского городского совета полностью открыты для сотрудников полиции». И добавлял, что «тем чище будет здание, в котором я работаю, тем быстрее коррупционеры освободят свои места для молодых и порядочных людей, тем лучше дойдет до всех других, что вместо 20% от суммы сделки на ремонт крыши в жилом доме будет 20% жизни за решеткой».