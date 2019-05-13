Николаевские спасатели сняли с дерева кота и забрали его в свою часть

В Николаеве в воскресенье, 12 мая, спасатели сняли с верхушки дерева кота, который не мог спуститься сам.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 20:00 спасателям сообщили, что на самом верху дерева неподалёку Парка Победы находится кот, который не в состоянии самостоятельно спуститься вниз.

Прибывшие спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью автолестницы сняли не на шутку перепуганное животное с дерева.

Так как владельцев рядом не оказалось, спасатели забрали питомца к себе в часть. Из-за своего темного окраса животное назвали Уголёк и вскоре он станет домашним любимцем одного из сотрудников подразделения.

Напомним, что ранее николаевские спасатели помогли коту спустится с дерева.