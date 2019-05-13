В Николаеве неизвестные разбирают фасад и помещения бывшего кинотеатра «Искра» – в ОГА говорят, что деньги на охрану не выделили

В Николаеве неизвестные разбирают фасад и помещениябывшего кинотеатра «Искра».

Соответствующие видео и фотографии опубликовал на своей странице в Facebook николаевский адвокат Евгений Павлович.

На фото видно, что уже снята обшивка части фасада.

«Разбирают «Искру» прямо сейчас, снимают профнастил. Вызвал полицию, жду наряд», - написал Евгений Павлович.

Также он прошел внутрь здания и снял на видео состояние помещений кинотеатра: разбитые окна, кучи мусора и отбитая штукатурка. По словам Павловича, спустя час полиция так и не приехала.

Как известно, кинотеатром управляет Николаевская областная филармония, которая и отвечает за его охрану, а находится здание на балансе областного совета. Однако, как рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ» начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА Михаил Димитров, здание не охраняется.

— Днем никто не разбирает, а вечером разбирают и окна бьют. Для филармонии оно... Отдали просто, не спросив. И после этого пять лет не дают денег на ремонт, так только проектно-сметная документация во сколько выльется. Сказали: «Наверное, надо отдавать под дом спорта «Батут», - сказал Димитров.

Здание охраняла фирма, с которой расплачивалась филармония. Музыкальному учреждению деньги на эти нужды выделял областной совет.

— Получилось, что охраняем помещения, платим деньги, а ценности у помещения уже нет. Воды там нет, света нет, отопления нет, это просто здание, оно разбирается. (...) Охраняла охранная фирма, филармония рассчитывалась. Давал деньги облсовет. А потом посмотрели, что денег нет на охрану и решили передать здание. Здание не передали, на охрану не выделили, - добавил Михаил Димитров.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Никоалевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.