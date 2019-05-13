Вышедший на работу чиновник-«антикоррупционер» несколько месяцев находился на больничном – его отстранят для служебного расследования

Николай Носов, фото из Facebook Начальника одного из отделов департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николая Носова, которого обвиняют в вымогательстве взятки, намерены снова отстранить от должности – в связи с проведением служебного расследования.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал начальник департамента Андрей Ермолаев.

Как известно, утром в понедельник, 13 мая, на рабочем месте в департаменте внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николаевского городского совета застали обвиняемого в вымогательстве взятки Николая Носова.

По словам Ермолаева, после того как решением суда Носов был отстранен от должности, он ушел на больничный, и с того момента не работал в департаменте. На данный момент этот больничный у него закончился, в связи с чем он и появился на своем рабочем месте. Однако сейчас, как рассказал начальник департамента, готовятся соответствующие документы для проведения служебного расследования по факту вымогательства взятки с последующим отстранением Носова от должности начальника отдела по контроля и надзору за благоустройством.

– Мы будем проводить свое расследование того, как это получилось (речь о вымогательстве взятки, – ПН), учитывая то, что после этой ситуации он фактически не работал. Сегодня мы подписываем приказ, его отстраняем, документы он в работу не получает, к работе он не приступает, – рассказал начальник департамента.

Что касается увольнения Носова с должности, то на данный момент нет решения суда, которым был он был признан обвиняемым в инкриминируемом ему преступлении - вымогательстве взятки.

– Есть трудовое законодательство, я не могу кого-то выгнать или не выгонять, но обязательно отстраним на время проведения расследования. Уже при дальнейшем расследовании будет принято решение, - отметил Ермолаев.

Также он добавил, что само служебное расследование ранее не проводилось из-за того, что Носов все это время был на больничном.

– Нам надо выяснить, потому что он сразу был задержан, отстранен, потом ушел на больничный и ситуация по факту не разбиралась.

Как известно, вечером 14 ноября 2018 года в Николаеве на проспекте Героев Украины,103 оперативники при получении взятки в размере 1 тысячи долларов задержали начальника отдела департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николая Носова. Он требовал 5 тысяч долларов от предпринимателя, которым является житель города Николаева, за согласование пакета документов. Помимо Носова во время передачи аванса задержали посредника – частного предпринимателя. 16 ноября суд арестовал обоих подозреваемых с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен Носову, и почти 80 тысяч гривен – предпринимателю. Уже 19 ноября за него внесли залог, и он вышел из СИЗО.

Напомним, что ранее начальника отдела по контроля и надзору за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николая Носова временно отстранили от должности на время досудебного расследования по подозрению в вымогательстве взятки.

Также ранее сообщалось, что данное задержание прокомментировал мэр Николаева Сенкевич, который заявил, что если надо, то готов «посадить своих друзей».

После этого директор департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что в последнее время ему неоднократно поступала информация о том, что в отделе есть проблемы. Из-за этого в департаменте обратились в правоохранительные органы, которые подтвердили злоупотребления.