Лучший город Земли! Письмо мэру Очакова

Уважаемый Сергей Николаевич!

Людям свойственно полагать, что они живут в самых первоклассных уголках планеты. Очаковцы не исключение, и Очаков действительно имеет прямое отношение не только к истории Второй колыбели Мировой цивилизации, но и к самым лучшим местам Земли.

Курортный Очаков ухожен, чист, известен целительным морем, шелковым песком, воздухом, напоенным степными травами, натуральными креветками и мидиями. Украинцы смотрят на этот южный городок, как на драгоценную жемчужину в россыпи сокровищ Украины.

Одна знакомая на мой вопрос о численности населения в Очакове, бодро ответила – не меньше 100 тысяч, а когда узнала, что чуть больше 14, очень удивилась, ей всегда казалось, что город многолюден. Первопричиной этого милого заблуждения является Черное море.

В незапамятные времена, до Великого Потопа, Черное море было огромным пресным озером. В него впадали Дунай, Днепр, Буг и другие реки, образуя мощную пресную систему. Но Мировой океан поднял свой уровень и Средиземное море быстро наполняло солеными водами ложе пресного озера. Прибережье затапливалось так быстро, что земля вбиралась морскими водами вместе со строениями и скотными дворами. Такова метрика рождения Черного моря.

Следует обратить внимание на то, какую уникальную функцию выполнял Березанский лиман, и как поставщика чистой пресной воды, улучшавшей водообмен, и как места для нерестилищ осетровых, ныне исчезающих в живой природе Николаевщины, хищных судаков, щук и лещей( увы!, в недалеком прошлом!!!). А какие виноградники и сады произрастали на берегах лимана.

Ныне Березанский лиман, перехваченный удавкой Андреево-Зоринской дамбы, умирает. Лишенный мощного течения, он потерял способность к самоочищению, и постепенно превращается в зловонное болото, естественно, со всеми последствиями для окрестных морских вод.

Николаевский облсовет еще в 2005 году принял решение разрушить дамбу, но ни воли, ни упорства у депутатов на радикальное и спасительное сокрушение дамбы не хватило. А нынешнему созыву Облрады проблемы региональной дикой природы и водных ресурсов абсолютно безразличны….

Без сомнения, экологическая катастрофа на Березанском лимане болезненно отражается на состоянии моря в Очакове и курортных окрестностях. Ведь это единая экосистема. Какой вклад вносят очаковцы, мэр, депутаты в дело спасения Березанского лимана?!

Уважаемый Сергей Николаевич, не умозрительно, а из личного прошлогоднего июньского опыта, обнаружила море Очакова грязным, с цветущей водой, которая представляет собой фантастическую зеленую субстанцию.

Основные факторы загрязнения такие:

- географическое положение Черного моря, и его замкнутость;

- мелководье;

– затрудненный водообмен;

- сброс в море токсичных материалов, тяжелых металлов, и других вредоносных отходов человеческой деятельности, что наносит максимальный ущерб живой природе моря.

Это условия обеспечивают весьма низкую способность к самоочищению. Морю следует помочь комплексом мер по защите и очистке воды.

Наша общественная организация «ДАНА», в Уставе которой красной строкой проходит защита окружающей среды, водных ресурсов и природного разнообразия, обратилась в моем лице к начальнику Управления экологии ОГА Николаевской области с запросом о наличии программ защиты Черного моря и обеспечения природной целостности южной части региона.

Ответ был таков:

Как мне объяснил живой голос чиновницы из Управления, ни мэр, ни депутаты Очакова никогда не обращались за финансирования к областным депутатам таких экологических инициатив.

Уважаемый Сергей Николаевич, по нашему общественному разумению именно мэр и депутаты призваны быть самыми радикальными экологами. Народ вас поддержит без вопросов и оглядки. Ведь и Николаев, без очаковских живительных вод и воздуха, теряет свою привлекательность и неповторимость.

Впору ли общественности надеяться на реальное появление экологических программ и проектов по защите Черного моря, а также практическое внедрение их в жизнь?!

Наше беспокойство вызывает строительство терминала Нибулона на месте бывшего рыбзавода. Может статься, что активность зернового комплекса, в виде пыли, ядовитых отходов, окончательно убьет уникальную очаковскую природу?!

Сегодня у нашей организации «ДАНА» одни лишь вопросы, но мы уверены, что мэр лучшего города знает на них ответы.

С уважением!

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