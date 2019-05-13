В Украине отменили возрастные ограничения для бесплатной вакцинации от кори

В Украине взрослые любого возраста теперь могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Такие изменения были внесены Приказом Министерства здравоохранения Украины №958 от 23 апреля 2019 «О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины от 25.04.2019 №442 / 33413.

Раньше бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Однако количество больных растёт, поэтому сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста.

Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые: - контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);

- не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

- по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Отмечается, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета. Также в Минздраве отметили, что теперь можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев.

Сделать прививку можно в больнице, где пациент подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. С начала лета вакцинировать бесплатно будут также в частных медучреждениях и врачей-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине 23% детей, чьи родители сфальсифицировали справки, заболели корью.