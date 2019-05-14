Николаевская епархия Украинской церкви Киевского патриархата заявила о поддержке ПЦУ

Николаевская епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата заявила, что поддерживает Православную Церковь Украины и курс её развития.

Обращение к Блаженнейшему Епифанию Митрополиту Киевскому и всея Украины опубликовал священнослужитель кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Цыпляк на своей странице в Facebook.

«В начале марта на собрании духовенства и членов епархиального совета единогласно принято решение о регистрации Устава религиозной организации «Управление Николаевской епархии УПЦ (ПЦУ)» и 15.03.2019 он зарегистрирован Министерством Культуры Украины. Поэтому вся полнота Николаевской епархии УПЦ (ПЦУ) во главе с Митрополитом Николаевским и Богоявленским Владимиром заверяет в поддержке Вас, Ваше Блаженство, как Предстоятеля Православной Церкви Украины и правильности выбранного курса на развитие ПЦУ, которая нуждается в нашей совместной работе и поддержке в это сложное время. Возносим Господу свои молитвы за Вас и единство Украинской Церкви», - говорится в обращении.

Напомним, что ранее Зеленский опубликовал видео с главами религиозных конфессий, призывающими к миру в Украине.