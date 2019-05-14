До вечера по ряду адресов в Николаеве не будет воды

В Николаеве во вторник, 14 мая, до 17:00 прекратят водоснабжение по ряду адресов в 135-м микрорайоне.

Об этом сообщает на странице «Николаевводоканала» в Facebook.

Так, в связи с проведением аварийно - ремонтных работ до 17:00 водоснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

• улица Космонавтов 138А, 138Б, 138В, 140А, 140б, 140В, 140Г, 142А, 142Б, 142В, 142г, 144, 144А, 146А, 146Б, 146В, 146г, 148, 148А, 150, 152;

• улица Новобугская, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 120, 128;

• улица Апрельская, 4А;

• улица Первомайская, 111;

• улица Троицкая, 220, 222;

• улица Электронная, 61.

Ранее сообщалось, что на «Николаевводоканале» предупредили о мошенниках.