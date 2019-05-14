Николаевцев просят опознать мужчину, которого прохожие нашли избитым на улице – он умер в «скорой»

Полиция просит николаевцев помочь опознать мужчину, которого нашли избитым на улице.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В понедельник, 13 мая, в переулке Парусном прохожие нашли окровавленного мужчину в бессознательном состоянии. Он скончался в карете скорой медицинской помощи.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по признакам части 2 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Сейчас оперативные сотрудники принимают меры для сбора доказательной базы по причастных к преступлению лиц.

Приметы умершего: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы светлые короткие. Был одет в футболку белого цвета с синими полосами, черную спортивную куртку с синими вставками, черные джинсы и коричневые кроссовки. У мужчины имеется татуировка на левой руке в виде двух точек на мизинце и православного креста на среднем пальце.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить личность умершего мужчины или местонахождение его родственников, и свидетелей преступления, которые владеют информацией полезной для следствия, обращаться в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-54, 49-87-01, (063) 972-65-25, 102.

Ранее сообщалось, что полиция Николаева разыскивает свидетелей аварий на парковке ТЦ «КИТ» и «Эпицентр», когда участники скрылись с места ДТП.