В Новой Зеландии девочка предложила премьер-министру 5 долларов взятки, чтобы ей предоставили суперспособности

Кадр из сериала Очень странные дела (Stranger Things) Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась от взятки, приложенной к письму 11-летней девочки, которая попросила правительство дать ей телекинетические способности, чтобы тренировать драконов.

Об этом сообщает «Сноб».

Девочка по имени Виктория вложила в свое письмо пять новозеландских долларов (примерно 3,2 доллара США). Ответ ей пришел на официальном бланке. В нем Ардерн поблагодарила Викторию за обращение, сказав:

«Нам было очень интересно услышать ваши предложения по поводу экстрасенсорных способностей и драконов, но, к сожалению, сейчас мы не работаем в этих областях».

Ардерн также добавила, что возвращает вложенные деньги, и пожелала девочке «всего наилучшего в ваших поисках телекинеза, телепатии и драконов».

Канцелярия премьер-министра подтвердила информацию о переписке. Ответ Ардерн датирован 30 апреля. Ранее пользователь Reddit рассказал, что его младшая сестра попыталась «подкупить Джасинду». Интерес Виктории к телекинезу, по его словам, возник из-за сериала Stranger Things, где главная героиня обладает способностью передвигать предметы, используя силу мысли.

Напомним, что ранее появление стаканчика с кофе в «Игре Престолов» принесло Starbucks более $2 миллиардов.