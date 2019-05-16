Правила ПДД не для полицейских?

Очередное происшествие или даешь шоу каждый день!

Сегодня, возвращаясь после утренней тренировки, опять заметил грубое нарушение правил парковки на пересечении ул. Б.Морская и Декабристов.

Причем я уже неоднократно обращался в фейсе к руководителям Николаевской патрульной полиции с просьбой пресечь данные правонарушения именно здесь. Реакции абсолютный ноль

Паркуются на тротуарах и на газоне - причем из газона уже сделали грязное болото такой вот парковкой.Загораживают проход пешеходам и нарушают правила.

Самое грустное, что большая часть нарушителей - это сами полицейские, которые просто обязаны неукоснительно выполнять правила ПДД! А это все происходит прямо возле областного управления Нацполиции - чего в принципе не должно быть хотя бы там.

Вызвал патрульную полицию. После 25 минут ожидания набрал 102 еще раз и оставил жалобу на неявку патрульных.В итоге приехали через 36 минут))))

Также хочу обратиться к руководителю Центрального исполкома Березе Александру - возможно ли вскопать эти газоны и посадить траву - дабы они приобрели человеческий вид? Может хоть тогда не будут так зверски парковаться...

Давайте может вместе уже начнем любить наш несчастный город и нормально к нему относиться?

Все для блага громади!