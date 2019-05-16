В 51-ой сессии Николаевского горсовета, которая длится уже два месяца, в пятый раз объявили перерыв

В четверг, 16 мая, прошло пятое заседание 51-ой сессии Николаевского городского совета, на которой рассматривали вопросы, связанные с земельными отношениями.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня 51-ой сессии более 400 проектов решений. Вопросы из раздела «разное» депутаты рассмотрели на первом пленарном заседании сессии 14 марта. На втором пленарном заседании депутаты согласовали некоторые социальные вопросы, а после того, как депутаты стали отрицательно голосовать за вопросы горожан, Сенкевич прервал сессию. На третьем пленарном заседании, 9 апреля, депутаты утвердили более 100 вопросов, которые касаются граждан города, а также те, которые касаются коммунальных предприятий. За вопросы частников депутаты голосовали отрицательно. 25 апреля состоялось четвертое заседание сессии. По причине того, что тогда в зале осталось всего шесть депутатов, Сенкевич объявил еще один перерыв.

В зале ведется онлайн-трансляция:

14.46 Депутат Владислав Ентин заявил, что по его информации, руководство комбината общественного питания, в лице восстановленного судо Глеба Новоторова, вынуждает работников КП писать заявления на увольнение.

- Никто не может быть уволен по чьему-то указу. Тем более, что с сегодняшнего дня Новоторов находится в отпуске, - заявил в ответ на это Сенкевич.

14.34 В сессионном зале осталось 19 депутатов. Сенкевич закрыл заседание на очередной перерыв. Депутаты обращаются с просьбой дать протокольные поручения.

14.05 С трибуны горсовета выступила жительница дома по 6-ой Слободской,1 Нина Рагулина. Она рассказала о том, что жители ее дома не могут определиться с тем, кому платить квартплату, так как сейчас в платежках указывается два предприятие, которые оказывают услуги по обслуживанию придомовой территории. Речь о ООО "Центральный-1" и "70-ый микрорайон". По ее словам, за новосозданным "70-ый микрорайон" стоит депутат Олег Солтыс.

В свою очередь Солтыс попросил предоставить слово еще одной жительнице дома, по тому же адресу, которая заявила, что это жители сами организовали управляющую компанию. После этого слово взяла депутат от "Блока Петра Порошенко" Елена Киселева, которая заявила, что депутаты стали свидетелями последствий хозяйственного спора двух юридических лиц. Она отметила, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, необходимо дать понятное и прозрачное объяснение того, чем регламентируется деятельность управляющих компаний. Также депутаты горсовета решили создать контрольную комиссию по вопросу с этими УК.

14.03 Часть депутатов покинула сессию. Сенкевич провел повторную регистрацию. В зале 28 депутатов.

13.53 Депутаты поддержали земельный вопрос, который позволит начать строительство худшколы на Спасской.

13.50 Игорь Копейка попросил напомнить о рекомендациях земельной комиссии. Сенкевич уточнил, что комиссия рекомендовала вернуть 104 не принятых ранее проекта, а также добавить еще 359 проектов, которые были опубликованы на сайте горсовета более 20 дней. Мэр Николаева предложил провести сигнальное голосование. Первый же вопрос из предложенных для рассмотрения не был поддержан депутатами. Сенкевич решил не продолжать попытки и перенес их рассмотрение на следующую сессию.

13.46 Сенкевич, с одобрения депутатов, добавил в повестку дня земельный вопрос, который позволит получить строительную декларацию под строительство художественной школы по улице Спасская 23/1. Проект "провисел" на сайте горсовета 16 дней.

13.44 Депутатам не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня вопрос о передаче "недостроя на третьей" николаевской "могилянке". Сенкевич предложил на ближайшей комиссии по вопросам ЖКХ дополнить этот проект и вынести на рассмотрение депутатов на следующую сессию.

13.30 Павел Зоткин из фракции "Оппозиционный блок" поднял вопрос того, что в центре города улицы усланы колючками от цветения платанов. Он попросил дать протокольное поручение исправить положение дел. На это Сенкевич ответил, что мнение горожан относительно платанов разделилось. Одни считают, что платаны стоит снести, а кто-то настаивает, что их необходимо оставить. Однако, по мнению городского головы, их необходимо кронировать.

– В городе Николаеве платаны растут не единично, они растут по всему миру и их везде кронируют, - заявил Сенкевич.

Также он объявил, что должность начальника управления экологии вакантна. Помимо этого он дал протокольное поручение главе администрации Центрального района Александру Берёзе

– Срочно увеличить количество влажной уборки в два раза. Убирать не только ночью, но и днем, - сказал Сенкевич.

13.17 По предложению Игоря Копейки в повестку внесли проект решения о внесении изменений в устав коммунального предприятия "Николаевэлектротранс".

13.13 По просьбе депутата от "Нашего края" Сергея Кантора, в разделе "Разное" заслушают информацию о том, как обстоят дела с ремонтом спортшколы "Надежда".

13.10 Вячеслав Карцев (депутат "Нашего края") предложил вернуть на повторное рассмотрение ряд вопросов. В частности, разрешение на подготовку проекта землеустройства для обслуживания земельного участка под нежилым строением апелляционного суда, проект землеустройства для отвода земли для ООО "Эвери", ООО "Торговый дом "Лорд" и ООО "Никтеплосервис". В результате голосования, в повестку вернули только вопрос апелляционного суда.

13.00 Депутаты Николаевского горсовета в очередной раз подняли вопрос необходимости утверждения программы обращения с животными. В ходе обсуждения выяснилось, что программа, соавтором которой выступает депутат от "Оппозиционного блока" Лариса Веселовская, "зависла" в юрдепартаменте, а программа Александра Голобородского (КП "Центр защиты животных"), по мнению депутата Веселовской уже неактуальна, так как включает в себя и 2018-ый год. В итоге Сенкевич предложил вынести вопрос "по собакам" на рассмотрение следующей сессии, которая предварительно состоится 24 мая.

Вместе с тем, депутат Сергей Исаков высказал пожелание, чтобы исполком определился с тем, какую именно программу необходимо выносить на рассмотрение депутатов. В ответ на это Сенкевич заявил, что решение должны принимать депутаты и "в зал" на голосование вынесут две программы.

– Но они же противоречат друг другу, - сказал Исаков.

12.40 Глава депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Алексей Лепишев предложил наложить мораторий на продажу коммунального имущества до конца каденции 7 созыва депутатов. Также он заявил, что необходимо создать контрольную комиссию для проверки деятельности департамента энергоэффективности, из-за того, что заместителя директора этого департамента подозревают в коррупции.

12.14 Депутат фракции "Самопомощь" Дмитрий Сичко предложил внести в повестку дня вопрос о передаче "недостроя на третьей" ЧНУ им.Петра Могилы для обустройства там медфакультета. Проект решения, по его словам, уже два месяца находится на сайте горсовета.

В свою очередь, депутат Игорь Копейка предложил поручить КУ "Агентство развития Николаева " разработать инвестиционное предложение, в котором описать то, что город хочет видеть от инвестора и выставить этот запрос на конкурс.

– Попробуем рассмотреть в том варианте, который был предложен изначально, доработаем его, а если не пройдет, то вернемся к вашему предложению, – ответил на это Сенкевич.

11.49 Депутат от "Оппозиционного блока", директор КП "Николаевэлектротранс" Владимир Евтушенко с трибуны сессионного зала возмутился тем, что его обвиняют в том, что "непонятно куда уходят все деньги, выделенные предприятию". Он зачитал короткий отчет о том, на что были потрачены деньги. По словам Евтушенко, всего в 2016 году было предприятию выделили 31 миллион гривен, в 2017 году – 32 миллиона, в 2018 году – 10 миллионов гривен, в 2019 год – 9. Директор КП прояснил, что часть этих денег пошла на ремонт трамваев и другую деятельность. Также Евтушенко добавил, что 30 мая будет проведена презентация договора 55 троллейбусов, которые город планирует закупить в кредит. Подытожил свое выступление депутат предложением:

– Предлагаю создать комиссию и провести финансовую деятельность за последний год, когда я руководил предприятием.

После этого между Евтушенко и депутатом Олегом Солтысом произошла перепалка, в ходе которой они стали обвинять друг друга в коррупции. В результате, депутат Игорь Копейка предложил создать временную контрольную комиссию и проверить работу КП "Николаевэлектротранс". Сенкевич внес предложение и поручил разработать проект решения.

11.47 Депутат Николаевского горсовета от "Самопомощи" Федор Панченко предложил рассмотреть программу по обращению с животными.

11.45 Сенкевич зачитал перечень вопросов, которые были рекомендованы для рассмотрения. По его словам, ему рекомендовали вернуть к рассмотрению 104 вопроса, которые не набрали достаточного количества голосов на предыдущих заседаниях сессий. Помимо этого рассмотреть предложили еще 380 вопросов. Также было предложено заслушать отчет директора департамента финансового контроля и противодействия коррупции Андрея Ермолаева.

11.37 Городской голова Николаева Александр Сенкевич наградил девочек из николаевской футбольной команды, которая на соревнованиях среди девочек до 16 лет, стала лучшей среди соперниц из Украины.

11.27 Депутаты продолжили 51-ую сессию Николаевского горсовета.

11.22 На заседание пришли большинство депутатов, однако заседание пока не началось.

10.58 Чиновницы из аппарата Николаевского городского совета решили поддержать Всемирный день вышиванки и пришли на работу в вышитых рубашках и платьях.

10.55 Под зданием мэрии стоят люди в комуфляже и с украинской символикой. Дежурит полиция.