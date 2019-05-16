Один день из жизни агрохолдинга: группа компаний Прометей

6:00

Рассвет команда Latifundist.com встречает в Николаевской области. День обещает быть более чем насыщенным. Едем на юг к агротитану — группе компаний «Прометей». Она хоть и не лепит людей из земли, но непосредственно с ней связана. Как и тезка древнегреческого титана, современный «Прометей» 20 лет назад зажег свой огонь и вот уже без малого четверть века год за годом раздувает его с новой силой.

Будут ли слагать мифы о сельскохозяйственном титане Украины, мы не знаем. Но на Олимпе украинского агробизнеса компания уже заняла свое место. Не будем сочинять легенды (мы ведь все-таки не в Древней Греции), а лучше проживем один день вместе с «Прометеем» и посмотрим, чем живет и дышит компания сегодня.

7:00

Знакомство с «прометеевцами» мы начали с Вознесенского элеватора.

8:00-8:30

Рабочий день на элеваторе начался — об этом свидетельствует телефонный звонок от службы охраны, которая докладывает руководителю, что на объекте все в порядке, без происшествий.

Прибыли на место. Сейчас здесь активно готовятся к «горячему сезону» для элеватора. 10-15 июня на предприятие начнут привозить первый ячмень. Сотрудникам придется работать не покладая рук, а пока на комплексе все проходит размеренно.

Старший мастер элеватора Николай Добровольский работает здесь уже 3 года. Рассказывает, что предприятие (ранее «Вознесенский хлебозавод» — прим. авт.), по сути, подняли из руин. После реконструкции и модернизации уже в составе компании «Прометей» зернохранилищу удалось обеспечить 2,5 оборота.

9:00

Начинается самое интересное. Можно увидеть, как происходит процесс отгрузки зерна. Но сначала выполняются отбор проб и лабораторные анализы. Спешим за лаборантом.

— Визировщик берет пробы согласно действующим нормативным документам, — объясняет техник-лаборант Наталья Жулай.

Теперь самое время посетить сердце элеватора. Именно так называет лабораторию ее заведующая Наталья Пархомова, которая работает уже 35 лет. Под контролем лаборатории все процессы, происходящие на предприятии: определяется качество зерна на всех этапах (при приемке, отгрузке, хранении в складах, доработке и сушке). Во время знакомства с лабораторией мы прослушали целую лекцию о работе с зерном.

Объем единовременного хранения Вознесенского элеватора составляет 50 тыс. т/год. За сезон предприятие делает 2,5 оборота. Как говорят сотрудники, в самые напряженные периоды лаборантам приходится проводить около 100 анализов в сутки.

В случае выявления в зерне более 2% сорной примеси, предприятие может взяться за его очистку. Для этого здесь имеется зерноочистительное оборудование — сепаратор БСХ-200. Если же урожай убирали при дождливой погоде, зерну может понадобиться еще и сушка.

Так вот незаметно за беседой и экскурсией по элеватору прошло более 2-х часов. Но нам время двигаться вперед. Пока добрались до главного офиса компании, наступил обед. Как говорится война-войной…

14:00

После обеденного перерыва самое время неформально пообщаться с членами большой семьи — сотрудниками ГК «Прометей. Некоторые из них с фамилией Гороян. Совпадение? Нет, все правильно, группа компаний «Прометей» — в прямом и переносном смысле семейный бизнес, так что брать работу на дом и наоборот здесь уже давно привыкли.

С утра команде Latifundist.com удалось увидеть только один элеватор. На самом деле их в группе компаний гораздо больше. Если в 2015 г. насчитывалось 8, то сегодня в арсенале ГК «Прометей» — 20. Причем все элеваторы покупались в достаточно плачевном состоянии. Но сегодня все предприятия прибыльные.

– Для того, чтобы поднять элеватор, нужно минимум полгода-год. Основная задача элеватора — принимать зерно. Поэтому важно войти в доверие, расположить к себе агрария, чтобы он возил свою продукцию именно на элеватор «Прометей». Это и есть наша работа. Элеватор зарабатывает за счет того, что оказывает услуги приемки, отгрузки, очистки, сушки, хранения и т. д. Поэтому пустой элеватор никому не нужен. Даже самый красивый и самый дорогой. Если он пустой — он просто картинка, – рассказывает генеральный директор элеваторного направления Карен Гороян.

По словам руководителя, компания не планирует останавливаться на достигнутом. И уже в текущем году планируется расширение элеваторной сети. За годы работы группа компаний «Прометей» уже завоевала доверие сельхозпроизводителей.

— В регионах, где «Прометей» еще плохо знают, мы проводим тщательную работу с аграриями. Директор элеватора лично выезжает на подобные встречи, менеджер презентует зернохранилище. Для сельхозпроизводителей открыт доступ к элеватору и лаборатории. Поэтому они могут сами убедиться в качестве услуг. Вот так и нарабатывается доверие. У нас клиент всегда прав,— рассказывает о тонкостях работы Карен Гороян.

На сегодняшний день только один «Помошнянский элеватор» маршрутизирован. Но в активной фазе маршрутизации — «Казанковский элеватор» и «Прометей-Четырбоки». В перспективе — выведение на маршруты еще ряда зернохранилищ. В «Прометее» элеваторы — самодостаточные объекты. Модернизации здесь проходят за счет инвестиций, которые они получают из прибыли. В ближайших планах покупка новых силосных металлических элеваторов.

Нельзя обойти вниманием и один успешно реализованный проект. С осени 2018 г. на всех элеваторах компании в 6 областях Украины начали реализовывать минеральные удобрения. «Раскрутить» новое направление, по словам ведущего менеджера по закупкам минеральных удобрений Дениса Коломийца, удалось за полгода.

Денис Коломиец, ведущий менеджер по закупкам минеральных удобрений

В этом же году «Прометей» планирует запустить еще одно новое для себя направление — дистрибуция посевного материала и СЗР. В группе рассчитывают, что этот бизнес будет таким же успешным, как и минеральные удобрения. Уже ведутся переговоры с компаниями Syngenta, Bayer, BASF, «Лимагрейн-Украина», UKRAVIT, законтрактовываются объемы. Для реализации проекта у компании имеется достаточно мощностей.

Спросите, для чего все это делается? Ответ очевиден — компания стремится к тому, чтобы предоставлять своим клиентам полный комплекс услуг, создав на элеваторе своеобразный аграрный мини-маркет. Клиенту не потребуется тратить время и средства на поиск необходимых товаров и логистику. Все можно будет купить в одном месте. Причем будет действовать система скидок и возможность осуществить бартерную сделку. То есть приехал на элеватор, выгрузил семена подсолнечника, а взамен получил удобрение со скидкой и прочее.

Одно из главных правил «Прометея» — порядочность. Ведущий менеджер по закупкам Наира Гороян говорит, что за годы ее работы в компании (а это 15 лет) это слово стало основополагающим. То есть основная задача — работать порядочно. При этом последнее слово компания оставляет за производителем. Кроме того, есть еще ряд преимуществ сотрудничества с «Прометеем».

Наира Гороян, ведущий менеджер по закупкам

Если же говорить о другой стороне — производителях, то, по словам Наиры Гороян, 99% из них являются добросовестными партнерами. Такой подход к делу стал, по сути, одним из главных факторов долгосрочных бизнес-взаимоотношений. Доказательством может служить более, чем 20-летнее сотрудничество «Прометея» с рядом крупных компаний в украинском АПК.

Доверие — доверием. Но, чтобы построить успешную компанию, кроме всего прочего, необходим ежедневный и качественный анализ событий и ценовых тенденций на рынке. В «Прометее» за это отвечает Григорий Гудыма, который уже 4 года работает в компании и возглавляет сектор аналитики и мониторинга. Он считает, что одна из главных его задач — исходя из ситуации на рынке, предложить на элеваторах оптимальные цены на любой вид продукции, чтобы заинтересовать и привлечь фермера. В работе «Прометей» основывается на следующей модели построения рынка: связке фермер-элеватор-конечный потребитель.

То есть за определенный период времени компания концентрирует объемы, далее на ежедневно проводимых торгах через собственный отдел продаж выставляет данный лот на продажу на рынок. Это может быть как транснациональная компания (экспортер), так и потребитель (переработчик) внутри Украины.

Григорий Гудыма, руководитель сектора аналитики и мониторинга

— В основе концепции нашей компании заложен принцип: элеватор существует для того, чтобы фермер после уборки урожая не забивал себе голову, как и где его хранить или как доставить в порт. Он отвозит его на ближайший элеватор. Далее дело за рынком, на котором своеобразным брокером и выступает компания «Прометей». Меняется рынок, и мы также реагируем. Следуя за тенденциями рынка постоянно пересматриваем цены на наших элеваторах. И когда наступает момент идеальной цены, которая полностью устраивает нашего хранителя (фермера), он принимает решение о продаже продукции. То есть фермер вырастил, отвез на элеватор, а когда ему было это нужно и выгодно, продал зерно, — объясняет аналитик.

По словам Григория Гудымы, компания «Прометей», одна из первых, кто в свое время начал делать ставку на анализ рынка, ценовой мониторинг. Это касается всех видов продукции, с которыми работает компания. В том числе и при освоении новых направлений деятельности. Прежде, чем заняться реализацией удобрений на элеваторах компании, была проведена большая работа по изучению данного рынка. Что и позволило компании добиться хороших результатов в новом для себя направлении. Поэтому в планах — дальнейшее развитие и расширение. Основная цель компании — предложить своим контрагентам, как покупателям, так и хранителям, полный спектр качественных услуг.

Вот так понемногу складывается пазл успешной работы «Прометея». Но торговля и элеваторы — это только половина всей картины. Без собственного транспорта и продуманной системы логистики далеко не уедешь. Поэтому компания продолжит расширять собственный автопарк, рассматривает целесообразность покупки вагонов и ведет работу по освоению речного транспорта.

— Нашей основной целью в секторе логистики является быстрая, своевременная, точная доставка. Мы абсолютно открыты к диалогу с клиентом. Компания планирует и дальше продолжать расширять автопарк и задействовать новые транспортные средства в работе, — отмечает специалист отдела логистики Светлана Полякова.

Светлана Полякова, начальник отдела логистики

На сегодняшний день автопарк «Прометей Авто» насчитывает 43 машины. Все зерновозы оснащены системами отслеживания географии движения и сохранности груза. Мы заглянули в гаражи предприятия и познакомились с грозой всех морей и врачевателем машин его механиком. От этого человека, говорят здесь, ни спрятаться, ни скрыться. Застали его как раз после командировки. Евгений Брюшков за рулем пробыл сутки и преодолел путь в 1200 км украинских направлений, которые дорогами можно назвать лишь условно. Говорит, что своих на дороге не бросает. Сразу спешит помочь с ремонтом. Но доехать быстро не всегда получается.

— Я вот сейчас проехал Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую области. Дорог нет. Кое-где начинают только их делать. Зато полиции — чуть ли не на каждом шагу. Вместо того, чтобы ловить нарушителей, все пытаются загнать на весы, — возмущается механик.

У механика, говорит наш собеседник, главная задача — чтоб машины «бегали». И заверяет, что весь гараж на ходу.

— У вас выходные хоть бывают для отдыха?

— Нет. На телефоне круглые сутки, гараж работает. Как говорится, завод не остановишь. Если «мартен» горит, кто-то должен работать (улыбается — прим. авт.).

Пора покинуть «железных коней» и перенестись, так сказать, поближе к природе. Земля и выращиваемый на ней урожай являются, по сути, четвертой составляющей в бизнесе «Прометея».

Время развивать непрофильный бизнес

Когда-то компания начинала с 2 тыс. га и не планировала расширять земельный банк. Но, как известно, все в этом мире изменчиво. На сегодня посевные площади увеличились до 10 тыс. га. Такое решение было связано с рядом факторов.

— Наш непрофильный бизнес — производственная компания «Прометей» со своими 2 тыс. га — начал активно развиваться. В том числе и его специалисты — агроном, руководство, механики, директора. То есть они уже выросли из этих объемов. Когда у людей есть амбиции, надо развивать бизнес, чтобы специалисты остались в системе компании. Мы создали естественные условия для развития компании, добавили банк земли, директор стал генеральным, агроном стал главным агрономом в сетке, механик - директором, — рассказывает председатель правления ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Раньше агрономы старались соблюдать пропорции и сеять 50 на 50 зерновых и подсолнечника. Теперь же последний занимает чуть больше половины посевных площадей — около 5,7 тыс. га. На сегодняшний день под пшеницу отведено 3,3 тыс. га, под рапс — 500 га, под озимый ячмень — 429 га. Практикуют и выращивание озимого гороха сорта Мороз. Говорят, этот вариант лучше, чем оставлять землю под паром. Пока что площадь под горох небольшая, так как семена достаточно дорогие. Поэтому в хозяйстве планируют обзавестись собственным посевматом, чтоб в следующем году засеять большее количество площадей.

Прошлый год в плане урожайности выдался достаточно неплохим. По словам главного агронома производственной компании «Прометей» Виталия Богуна, прибыль компания получила.

— Ячмень на некоторых полях давал по 6 т/га, на круг вышло 4,5 т. Подсолнечник дал 3,4 т/га, пшеница— 4,4 т/га. С целью повышения урожайности, планируем обновлять сорта. В текущем году хотелось бы получить 5 т/га по пшенице и ячменю. Озимые посеяли вовремя, с внесением удобрений. Из-за перепада температур весной (ночью -10, днем +12) всходы получились низкорослыми. А с учетом рано установившейся плюсовой температуры пшеница начала вегетировать и раньше времени выбрасывать колос. По подсолнечнику еще рано говорить. Но мы отработали технологию, заделали удобрения и солому. Тем самым накопили влагу (1,2 м). Даже если не будет дождя, урожай мы получим, это факт, — уверен Виталий Богун.

Что же касается основных культур, то на предприятии придерживаются мнения, что лучше использовать семена нескольких производителей. Аргументируют это тем, что каждый год не похож на предыдущий, поэтому пытаются таким образом снизить риск, если вдруг какой-то из гибридов покажет себя не лучшим образом. Аналогичный подход и к системе защиты. Здесь всегда стараются использовать несколько вариаций при подборе СЗР.

— По средствам защиты у меня тоже своя технология. Мы инсектициды берем китайские, фунгициды — только оригинальные. Как показывает опыт, даже если инсектицид не сработал (были случаи подделок), мы можем использовать другой препарат от вредителя. А вот если обработали фунгицидом, а он не сработал, то мы уже потеряли урожай. На этом экономить нельзя никогда. Гербициды — на усмотрение: могут быть китайским или европейскими, — объясняет специалист.

Основные компании-производители СЗР, с которыми сотрудничает«Прометей», — АХТ, ALFA Smart Agro, «НЕРТУС», Syngenta, BASF и Avgust.

Увеличение земельного банка сразу в 5 раз нисколько не пугает аграриев. Говорят, что свою технологию уже идеально отработали на 2 тыс. га. Будут применять ее и на 10 тыс. га. Планируют только купить новую более мощную технику: трактора Case или New Holland. Отдадут предпочтение тому производителю, у которого будет лучший сервис.

Иметь нужно столько, сколько осилишь

15:00

Осталось подытожить все сказанное. По словам руководителя, компания медленно, но уверенно и стабильно развивается. Сегодня EBITDA группы компаний составляет порядка $16 млн в год. Были периоды, когда эта цифра достигала $18 млн.

— На какую цифру хотели бы выйти? — Плюс бесконечность. Но самая основная задача — сохранить нынешние результаты.

Нельзя сказать, что какое-то из направлений компании является наиболее прибыльным. Как отмечает глава «Прометея», все они взаимосвязаны. Выдерни одно звено в цепочке — и ни к чему хорошему это не приведет. В последние несколько лет оборот компании остается стабильным, но прибыль растет. В планах — увеличение элеваторных мощностей до 1,35-1,4 млн т в ближайшее время и до 2 млн т в течение 2-3 лет.

— Мы начинаем понимать, где кукурузный регион и большие обороты (Черниговская, Винницкая, Хмельницкая области, в перспективе — Львовская, Ровенская и Черкасская). Больше внимания мы обращаем на западный регион. Учитывая, что практически все элеваторы в Украине уже разобраны, нужно строить свои. И надо стараться максимально выйти на показатель $100 за 1 т строительства. Следующий этап развития компании «Прометей» - строительство современных элеваторов в регионах, где они нужны, где мы управляем рынком и имеем мощную клиентскую базу, — делится Рафаэль Гороян.

Рафаэль Гороян уверен, что построить лучший элеваторный бизнес, чем у компании «Прометей», еще не удавалось никому.

К руководителю «Прометея» нередко обращаются за консультацией и советом. В частности, в день нашего приезда Рафаэль Гороян был занят тем, что проводил экскурсию для представителей одной транснациональной компании.

Рафаэль Гороян, председатель правления ГК «Прометей»

— Они изучали, как мы ведем бизнес, как у нас это происходит: трейд, закупка и прочее. Это говорит о том, что мы умеем делать правильно и делаем что-то лучше других, — резюмировал Рафаэль Гороян.

Как говорит глава компании, в жизни каждый должен заниматься своим делом и занимать свой сегмент рынка. Бежать туда, где лучше получается. И там «расставлять флажки» и укрепляться. При этом не стоит заниматься абсолютно всем и одновременно. Надо иметь столько, сколько ты можешь освоить и вывести в прибыль. Вот такой он — рецепт успеха от «Прометея».