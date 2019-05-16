Канадские депутаты пришли в парламент в украинских вышиванках

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 17 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(10)   

В Оттаве канадские депутаты пришли в парламент в украинских вышиванках.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Наполнили канадский парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинскими интернами», - написал он.

Справка:

День вышиванки - праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая.

Напомним, что ранее послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине зачитали свои любимые стихи Тараса Шевченко.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество