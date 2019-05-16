В Оттаве канадские депутаты пришли в парламент в украинских вышиванках.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Наполнили канадский парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинскими интернами», - написал он.

Справка:

День вышиванки - праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая.

Напомним, что ранее послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине зачитали свои любимые стихи Тараса Шевченко.