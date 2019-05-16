Комитет ВР поддержал законопроект о легализации медицинского использования каннабиса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал решение зарегистрировать законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгия Логвинского.

«Комитет единогласно поддержал законопроект, разработанный рабочей группой, которую я возглавлял в ВР. В настоящее время около ста народных депутатов поддержали этот законопроект. Он будет зарегистрирован в пятницу, 17 мая. Завтра будет последний день, когда народные депутаты будут иметь возможность присоединиться и подписать этот законопроект», - сказал Логвинский.

По его словам, во время проведения рабочей группы присутствовали представители других комитетов, включая комитет здоровья. Также были представители аграрного комитета и комитета свободы слова.

«Будут выводы и других комитетов, но это уже будет после регистрации. Наша главная цель поднять его в первом чтении», - отметил Логвинский.

По его словам, законопроект называется «Закон, обеспечивающий фундаментальное право на жизнь».

Напомним, что ранее в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны.