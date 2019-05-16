«Мужчины на сносях». Плачем от счастья и смеемся до слез

Все мы так или иначе сворачивали в своей жизни не туда и не за тем.
Но всем нам свойственно возвращаться на свою верную дорогу.
Главное не забывать, что жизнь, готовящая нам трудности, готова нам помочь решать их весело, легко и непринужденно.
Так герои спектакля «Мужчины на сносях» сталкиваясь с, казалось бы, непреодолимыми трудностями справляются с ними с помощью не угасающего оптимизма и слепого случая. В общем череда событий и сюжетных поворотов не оставит вас равнодушными.
Захватывающая гамма эмоций ожидает каждого зрителя. И если вы не знаете, как украсить свой вечер 22-го мая, можете смело покупать билеты и приходит на спектакль «Мужчины на сносях».
В спектакле принимают участие:
Василий Остафийчук - владелец мотеля.
Иван Момот - кум владельца мотеля.
Александр Коваль – метрдотель.
Сергей Мельников – рейдер.
Александр Заруба– организатор рейдерского захвата.
Виталий Пак – полицейский.
Олег Кошевой – полицейский.
Игорь Воронцов – владелец брачного агентства.
Дмитрий Талпа – арабский шейх.
Алексей Павлищев – муж.
Ольга Ковальчук – жена.
Юра Даллас – стриптизёр.
Денис Потреваев – музыкант в мотеле.
Михаил Рябоконь - сын экс-президента Виктора Ющенко.
Денис Маликов - байкер.