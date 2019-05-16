«Мужчины на сносях». Плачем от счастья и смеемся до слез

Все мы так или иначе сворачивали в своей жизни не туда и не за тем.

Но всем нам свойственно возвращаться на свою верную дорогу.

Главное не забывать, что жизнь, готовящая нам трудности, готова нам помочь решать их весело, легко и непринужденно.

Так герои спектакля «Мужчины на сносях» сталкиваясь с, казалось бы, непреодолимыми трудностями справляются с ними с помощью не угасающего оптимизма и слепого случая. В общем череда событий и сюжетных поворотов не оставит вас равнодушными.

Захватывающая гамма эмоций ожидает каждого зрителя. И если вы не знаете, как украсить свой вечер 22-го мая, можете смело покупать билеты и приходит на спектакль «Мужчины на сносях».

В спектакле принимают участие:

Василий Остафийчук - владелец мотеля.

Иван Момот - кум владельца мотеля.

Александр Коваль – метрдотель.

Сергей Мельников – рейдер.

Александр Заруба– организатор рейдерского захвата.

Виталий Пак – полицейский.

Олег Кошевой – полицейский.

Игорь Воронцов – владелец брачного агентства.

Дмитрий Талпа – арабский шейх.

Алексей Павлищев – муж.

Ольга Ковальчук – жена.

Юра Даллас – стриптизёр.

Денис Потреваев – музыкант в мотеле.

Михаил Рябоконь - сын экс-президента Виктора Ющенко.

Денис Маликов - байкер.