Скульптуру американского художника, сделанную из нержавейки, продали за 91 миллион долларов

Скульптуру из нержавеющей стали «Кролик» 64-летнего американского художника Джеффа Кунса продали на аукционе Christie's за 91,1 миллиона долларов. Это рекордная сумма для ныне живущего художника.

Об этом сообщает «Сноб».

По данным The New York Times, обладателем скульптуры стал галерист Боб Мнучин – отец министра финансов США Стивена Мнучина.

Кунс создал скульптуру в 1986 году, вдохновленный детской надувной игрушкой. Специалисты отмечают, что «Кролик» продолжает художественную линию, ранее обозначенную Константином Бранкузи, Марселем Дюшаном и Энди Уорхолом.

С 2014 года самая высокая цена, заплаченная за скульптуру Кунса на аукционе, составляла 22,8 миллиона долларов. Таким образом, самая дорогая после «Кролика» скульптура – Play Doh. Это 3,5-метровая увеличенная копия кучки из разноцветного пластилина.

Напомним, что картину импрессиониста Моне продали на аукционе за 110,7 миллиона долларов.