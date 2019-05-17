В Николаеве 130 морских пехотинцев преодолели испытание «психологической полосой»

В Николаеве около 130 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты, среди которых более 20 девушек, преодолели испытание по прохождению психологической полосы.

Об этом сообщает Facebook-страница «Флот Украины» со ссылкой на информационную редакцию информагентства Минобороны.

Ранее полоса морского пехотинца оборудовалась по принципу «чем тяжелее, тем лучше». Однако в прошлом году командующий Морской пехоты утвердил стандарт, и сейчас обязательные элементы полосы должны отвечать тем задачам, которые сегодня выполняют украинские морские пехотинцы.

Морпехов разделили на группы от 10 до 13 человек, каждую из которых сопровождали инструкторы, которые наблюдали за действиями группы. К прохождению полосы допустили только тех военнослужащих, кто прошел медицинский осмотр, а также сдал зачеты по физической и личной подготовке. Если посреди какого-то этапа кто-то начинает отказываться от прохождения полосы, то его не снимают. Здесь действует несколько иная методика, при таких условиях инструкторы предписывают другим членам группы взять своего товарища на или под руки и таким образом продолжать. Военнослужащего могут снять с полосы только по состоянию здоровья, для этого на всем пути дежурят несколько групп медиков, которые и определяют, кому не следует продолжать испытания.

- Основной принцип, который сегодня закладывается – морской пехотинец должен быть на голову выше любого препятствия, стоящего на пути выполнения задания, - говорит командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Андрей Гнатов. - Прежде всего, ему должно быть трудно психологически. Также во время прохождения полосы морские пехотинцы обязательно должны преодолевать те препятствия, которые они могут встретить на поле боя, а это и рвы с колючей проволокой, разбитые мосты, здания и тому подобное. И должны обязательно преодолевать водную преграду с последующим десантированием с маломерных плавсредств.

Если посмотреть со стороны, то инструкторы строго обращаются со своей группой, не жалеют сильного слова и постоянно подгоняют, кричат, а иногда могут и лично ускорить бойца, который начал отставать или захотел прекратить испытания.

- Это испытание достойно того, чтобы право надеть берет морского пехотинца, - говорит сразу после завершения полосы старший сержант Станислав Бузун. - Труднее всего было тогда, когда кто-то из товарищей сходил с дистанции, ведь, когда работаешь в команде, каждый этап преодолевается легче. Еще одним тяжелым моментом лично для меня было возвращаться. То есть, если кто-то отстает, то группа возвращается назад, и помогает товарищу. Впрочем, мы справились со всеми трудностями, ведь мы морские пехотинцы!

Напомним, что ранее в Николаеве морпех спас собаку, которая провалилась под лед.