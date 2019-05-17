Маленькому николаевцу нужна помощь в сборе денег на лечение

Трёхлетний житель Николаева Максим Атрощенко нуждается в помощи в сборе средств на операцию.

Об этом сообщается в группе помощи Максиму на Facebook.

Так, на второй день после рождения мальчика врачи заметили, что у него вздулся живот.

«На утро, после ночной подготовки Максима оперировали более 9 часов. Это были самые ужасные минуты и секунды в нашей жизни. 9 долгих часов мы молились Богу что бы с нашим малышом все было хорошо. После, он 2 недели находился в реанимации на аппарате искусственного дыхания. Это было очень тяжелое время и морально и материально.Пришлось сдать все золотые украшения, достать все заначки, одолжить у всех знакомых деньги, потому что каждый день покупали лекарства в реанимацию более чем на 1000 гривен», - пишет мама мальчика.

Через два месяца женщину с ребёнком выписали, наложив стому и выведя часть прямой кишки ему на животик.

«До 7 месяцев мы какали через животик, это было очень тяжело, у нас были беспокойные ночи. Максима на любую смену погоды болели швы. Вокруг этой стомы на животике было большое раздражение, постоянно боролись с этой краснотой плюс ко всему по ночам он часто тужился и из-за этого не мог спокойно спать. Наконец в семь месяцев нам сшили эту кишечку, все поставили на место. Снова это ужасное место, реанимация, там мы пролежали неделю. Затем уже в палате мы 4 дня ничего не кушали, мы молили Бога чтобы все стабилизировалось, чтобы эта кишечка начала сама функционировать», - рассказывает она

После у ребёнка образовались два свища, а на задней стенке мочевого пузыря обнаружили тератому (опухоль).

«Сейчас наш сынуля нуждается в калоприемниках, которые стоят немало денег. 21 мая нам предстоит очередная поездка, но уже во Львов. Там нам будут пытаться вырезать все эти свищи. Операция в ходе которой нам надо все сшить обратно, вырезать этот гнойник и убрать все спайки которые образовались в последствии всех этих вмешательств, все это очень дорогостоящая и длительная процедура, которую мы будем делать за границей», - пишет женщина.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват банка: 5168757399350620 - Светлана Рафаиловна Атрощенко (Лубковская)