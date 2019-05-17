В Тайване парламент проголосовал за легализацию однополых браков

Парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков. Таким образом страна стала первой в Азии, которая узаконила браки между людьми одного пола.

Об этом сообщает Громадське.

Как известно, Конституционный суд страны ещё в 2017 году решил, что однополые пары имеют право на брак, и предоставил парламенту два года, чтобы внести изменения в законодательство. Конечный срок - 24 мая 2019.

На рассмотрении у депутатов было три проекта и они приняли самый прогрессивный (66 за, 27 против). В двух отклоненных документах, представленных консерваторами, браки однополых пар называли «однополые семейные отношения» или «однополые союзы».

Также принятый документ был единственным, который предоставляет однополым парам право на усыновление. В дальнейшем его должен подписать Президент.

Отмечается, что перед голосованием в дождь под зданием парламента собрались сотни сторонников документа, чтобы дождаться «исторического решения».

Ранее сообщалось, что Бруней ввел смертную казнь за супружескую измену и однополый секс.