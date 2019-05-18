В Китае арестовали предпринимателя, который называл ленивых собак в честь полицейских

Полиция Китая арестовала жителя провинции Аньхой, которой разводил собак, за то, что он назвал своих псов в честь правоохранителей и делился историями из их жизни на платформе WeChat.

Об этом сообщает «Сноб».

30-летний мужчина ради шутки назвал двух своих самых ленивых и хитрых собак Ченгуань (городской полицейский) и Сэгуань (дорожный инспектор) в честь сотрудников китайских правоохранительных органов, которые борются с мелкой преступностью на улицах, и дружинников, помогающих регулировать дорожное движение. Заводчик делился в соцсетях видео и фото с забавными историями из жизни собак. В частности, один из своих роликов мужчина подписал: «Пойман с поличным! Ченгуань украл ботинки. Потом пришел Сэгуань, и они подрались».

Как отмечает «The New York Times», эти должностные лица приобрели в стране сомнительную репутацию хулиганов, которые устраивают жестокие столкновения с уличными торговцами без лицензии, помогают разрушать дома и убивают домашних животных.

13 мая владельца собак арестовали на 10 дней, обвинив его в распространении оскорбительной информации против сотрудников правоохранительных органов. В официальном заявлении полиции говорится, что он раскаялся в своих действиях, но поздно, и его все равно арестуют в соответствии с китайским законодательством.

В ответ на слова властей пользователи китайских соцсетей посчитали наказание заводчика необоснованным и потребовали показать им этот закон, по которому нельзя давать такие имена животным. Другие владельцы домашних животных задались вопросом, могут ли они также попасть за решетку:

«В течение последних 10 лет со мной живет Обама, а еще два-три года – Трамп. Не знаю, когда меня экстрадируют».

Напомним, ранее сообщалось, что китайские студенты в США обменивали поддельные «iPhone» на настоящие, обманув Apple почти на миллион долларов.