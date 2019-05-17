Департамент ЖКХ Николаева вместе с МДЛМ в суде оспаривают решение АМКУ, которым признали незаконным конкурс по отбору УК

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета совместно с ООО «Місто для людей – Миколаїв» подали иск в суд, чтобы оспорить решение Антимонопольного комитета Украины, которым был признан незаконным конкурс по отбору управляющей компании для многоквартирных домов Николаева.

Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Николаевской области.

В постановлении, которое было принято 6 мая этого года, говорится, что суд принял решение объединить иски от Департамента ЖКХ и ООО «Місто для людей – Миколаїв» в одно рассмотрение. Такое решение было принято судом на основании ходатайства представителей департамента ЖКХ.

«03.05.2019 представителем истца (Департаментом ЖКХ, - ПН) подано в хозяйственный суд ходатайство об объединении в одно производство дела №915/795/19 по иску Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета и дела №915/861/19 по иску ООО «Місто для людей – Миколаїв» к Николаевскому областному территориальному отделению Антимонопольного комитета Украины», – говорится в постановлении, которым отменяется решение суда о назначении административной комиссии для рассмотрения иска ДЖКХ от 3 апреля.

Как известно, 6 февраля этого года, АМКУ признал незаконной победу «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе управляющих компаний. Тогда, своим решением, Антимонопольный комитет обязал департамент ЖКХ Николаевского городского совета «прекратить нарушение законодательства о защите экономической

конкуренции». В частности, департамент должен был отменить приказы, на основании которых был проведен конкурс и признана победителем «МДЛМ». Помимо этого ДЖКХ обязали провести новый конкурс. Для этого в АМКУ им дали два месяца.

Напомним, что 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Как известно, 19 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение о создании временной комиссии, которая проверит законность действий замдиректора департамента ЖКХ Александра Репина в ходе конкурсной комиссии по назначению управляющей компании. В частности в этом решении значится, что на время проверки Репина отстранят.

Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома.

Позже 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило.

При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.

Отметим, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании, когда ЖКП «Південь» подал иск по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение в суд для обжалования результатов конкурса по назначению фирмы «Місто для людей Миколаїв»управителем многоквартирных домов города Николаева. Также депутату Сергею Исакову предоставили доверенность от имени Николаевского горсовета представлять их в суде любой юрисдикции.

При этом Николаевский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение сессии Николаевского городского совета, которым временно отстранили от должности замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Репина.

14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнил решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для обжалования в суде победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.