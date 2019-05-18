В мэрии Николаева обнаружили, что почти в половине из проверенных «маршруток» не работают GPS-трекеры

В значительной части николаевских «маршруток» не работают GPS-трекеры, которые позволили бы пассажирам отследить движение транспорта.

Такие данные приведены в пресс-релизах, опубликованных на сайте Николаевского городского совета.

Управление транспортного комплекса проводит рейды с целью проверки, как перевозчики соблюдают договор на перевозку пассажиров. Особое внимание обращали на оборудование автобусов GPS-трекерами. Это условие является обязательным для всех предприятий, с которыми заключены договоры на обслуживание городских маршрутов. GPS-мониторинг помогает пассажирам ориентироваться в движении транспорта, кроме того, служит автоматизированным контролем работы автобусов.

За три дня проверили 190 автобусов, и лишь в 102 (54%) из них работают GPS-трекеры.

17 мая проверили маршруты №26, 87, 51, 62, 81, 4, 40 (предприятия «Авто-Виола плюс», «ПИК», «Ива», «Эталон-Авто»). На линии выпустили 29 «маршруток», но только 6 из них горожане смогут отследить с помощью онлайн-сервисов.

Также проверили маршруты №12, 18, 32, 53 (предприятия «МИС», «ТФТ»). Из 7 автомобилей только 3 прошли техническое обследование на смотровой яме. И только впоследствии, в присутствии представителей городской власти, механик провел надлежащий технический осмотр всех машин. Во время проверки на линии выпустили 25 «маршруток». GPS-трекеры не работали в 8 из них.

Кроме того, 15 мая проверили 90 автомобилей перевозчика «ТФТ», обслуживающего маршруты №16, 31, 20, 8, 44, 88. Из 90 единиц пассажирского транспорта навигационные устройства не работают в 34. А из 23 автобусов фирмы «Приватавтолюкс», вышедших 15 мая на линии по маршрутам №82 и №89, GPS-трекеры работали только в 11 единицах транспорта.

Во время проверок 14 мая выяснилось, что: из четырех «маршруток» №91 (ЧП «ПИК») GPS-трекер работает только в одном; на маршруте №17 того же перевозчика из девяти транспортных средств только в четырех есть работающие трекеры; на маршруте №50, который обслуживает ЧП «Авто-Виола плюс», из семи автобусов трекеры работают в шести; на маршрут №2 того же перевозчика из трех обследованных автомобилей трекер работает только в одном.

По результатам рейдов представителям предприятий-перевозчиков вручили предупреждение с требованием устранить нарушение условий договора.

Напомним, что в 2018 году исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал повышение стоимости проезда в «маршрутках» города, однако с условием, что на всех «маршрутках» будут стоять GPS-трекеры. Затем сообщалось, что николаевские «маршрутчики» отключают GPS-трекеры, чтобы конкуренты не отслеживали их расположение.