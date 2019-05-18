В работе Facebook произошел масштабный сбой, который затронул жителей всего мира

В работе соцсети Facebook произошел масштабный сбой, который затронул жителей всего мира.

Об этом сообщает сервис Downdetector.

Жалобы пользователей на работу соцсети начали массово поступать 18 мая около 2:00 по киевскому времени. О проблемах в работе сервиса сообщили жители Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии. Также сбои зафиксировали пользователи Западного и Восточного побережья США, Мексики, Бразилии, Индии и Новой Зеландии.

Большинство жалоб связано с полной нетрудоспособностью сервиса (55%), еще 23% жалуются на обновление ленты, а 20% испытывают сложности при входе в аккаунт.

Напомним, хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».