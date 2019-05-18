Более 10 миллионов американцев не выйдут на работу на следующий день после финала «Игры престолов»

Об сообщает Громадське, ссылаясь на данные опроса The Workforce Institute в Кронос.

В опросе под названием «Absence Is Coming» (отсылка к популярному «Winter is Coming»), которое проводила компания Harris Poll, приняли участие 1090 человек, достигших совершеннолетия.

Опрос показал, что около 22% респондентов планируют пропустить работу после финальной серии «Игры престолов». Затем исследователи экстраполировали этот процент на общее количество занятых совершеннолетних американцев (согласно переписи населения США за 2010 год это 143,1 млн человек) и получили цифру в 10,7 миллиона.

Еще 5,8 миллиона сотрудников, которые обычно работают в воскресные вечера, также планируют использовать день отпуска или больничный, чтобы наблюдать за финалом.

Опрос прогнозирует, что около 27,2 миллиона человек, которые планируют смотреть финал «Игра престолов», или пропустят работу в понедельник, или прибудут поздно, или будут работать удаленно.

Как известно, последняя серия финального сезона «Игры престолов» выйдет в США вечером в воскресенье, 19 мая.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась от взятки, приложенной к письму 11-летней девочки, которая попросила правительство дать ей телекинетические способности, чтобы тренировать драконов.

Напомним, что ранее появление стаканчика с кофе в «Игре Престолов» принесло Starbucks более $2 миллиардов.