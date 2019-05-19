В Украине смертность в два раза превышает рождаемость, - Госстат

В Украине наблюдается плачевная демографическая ситуация: на 100 умерших – 48 новорожденных.

Данные обнародованы на сайте Государственной службы статистики Украины.

«За январь – март 2019 года численность населения уменьшилась на 73,7 тысяч человек» — говорится в докладе ведомства.

По состоянию на 1 апреля 2019 года численность населения составляла 42079,5 человек. За три месяца она сократилась, и прирост составил -73654 человек.

Средний возраст жителя Украины на данный момент составляет 40,3 лет, а ожидаемая продолжительность жизни в среднем составляет 68,6 лет. Стоит отметить, что в статистике не учитывались жители территорий оккупированного Крыма и «ЛДНР».

Напомним, ранее сообщалось, что численность населения Украины за год уменьшилась на 233 тысячи человек.