В Киеве и других городах Украины проходит акция «Кто заказал Катю Гандзюк?» ОНЛАЙН

В Киеве и десятках других украинских городов сотни активистов и неравнодушных вышли на акции памяти погибшей советницы городского главы Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает «Громадське».

Они требуют расследовать резонансные убийства и нападения на общественных деятелей и привлечь к ответственности заказчиков убийства Екатерины. Громадское ведет прямую трансляцию с акции в Киеве.

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12:40 На данный момент аналогичные акиции проходят в Бердянске, Одессе, Киеве и Виннице.

#ХтоЗамовивКатюГандзюк в Одесі. Говорили представники Національного корпусу і С14, а зараз Народного руху. pic.twitter.com/MhxaprI8XX — Michael Shtekel (@mishajedi) 18 мая 2019 г.

12:35 В столице друзья и знакомые Кати Гандзюк вышли под Администрацию президента по ул. Банковой. К ним присоединился папа убитой активистки — Виктор Гандзюк.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.

27 марта разыскиваемый по делу об убийстве Гандзюк заявил, что замглавы Херсонской ОГА просил его как-то наказать чиновницу.

Ранее подчиненные Генпрокурора Юрия Луценко изменили обвинение Павловскому: вместо «организации убийства» его действия переквалифицированы на 396 УК «сокрытие преступления». Кроме того Сергею Торбину и четырем возможным исполнителям убийства Екатерины Гандзюк также «смягчили» подозрение. Теперь их подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Также ранее суд отказался продлить отстранение от должности Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк.