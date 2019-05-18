На фестивале воздушных змее на Николаевщине произошел пожар

В селе Трихаты Николаевского района в субботу, 18 мая, на фестивале воздушных змеев произошел пожар.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Около 11:30 на территории фестиваля возникло возгорание мешков с углем для розжига мангала от кафе «Антрекот». Пожар спровоцировало нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.

Из-за изменения направления ветра, которую не учел персонал кафе, уголек попал на мешки в которых хранится уголь для мангала и загорелся. Спасатели отреагировали мгновенно и потушили огонь первичными средствами пожаротушения на незначительной площади, не допустив его распространения.

Отмечается, что на мероприятии ежедневно, с начала до окончания программы, дежурят сотрудники ГСЧС, обеспечивая соблюдение всеми присутствующими противопожарных правил и норм.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине местные жители организовали платный проезд и парковки для посетителей кайт-феста.