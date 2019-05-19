Евровидение выиграл певец из Нидерландов Дункан Лоуренс

Победителем международного конкурса Евровидение-2019 стал нидерландский певец Дункан Лоуренс.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Голландский певец принес своей стране первую за 44 года победу в конкурсе. С песней «Arcade» по результатам голосования в финале он получил наибольшее количество баллов – 492. Второе место занял представитель Италии Махмуд, а третье – Сергей Лазарев из России. Всего в финале выступили представители 26 стран-участниц.

Украина на этом шоу была представлена выступлением Верки Сердючки во «внеконкурсной программе» – в перерыве, отведенном на голосование. Сердючка исполнила песню «Toy» победительницы прошлогоднего Евровидения Нетты. По задумке организаторов, победители конкурса в прошлые годы обменялись песнями для исполнения.

Напомним, что Украина отказалась от участия в песенном конкурсе в этом году. Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица Maruv, однако после проведенных переговоров она отказалась подписывать договор с телекомпанией, что было обязательным условием её поездки на конкурс. Остальные финалисты в знак солидарности с певицей также отказались ехать на конкурс.