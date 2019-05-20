Американского бизнес-тренера обвинили в домогательствах – известное издание провело специальное расследование

«BuzzFeed» опубликовал большое расследование, посвящённое обвинениям в сексуальных домогательствах в отношении мотивационного спикера и лайф-коуча Тони Роббинса.

Об этом сообщает «Tjournal».

Материал под названием «Неограниченная сила» готовили на протяжении года: брали десятки интервью, собирали аудиозаписи и внутренние документы. Обвинителями выступили нынешние и бывшие сотрудницы, а также посетительницы семинаров и лекций.

По словам сотрудниц, Роббинс создал вокруг себя «сексуальный круг» из женщин. Он регулярно выделял из толпы слушательниц и оказывал им знаки внимания, а также просил охранников взять номера телефонов у понравившихся ему девушек. Это подтвердили те, кто неоднократно присутствовал на лекциях.

События, описанные частью работниц Роббинса, происходили в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Бывшая сотрудница рассказала об увольнении после того, как она переспала с ним по обоюдному согласию. Две сотрудницы заявили, что Роббинс сексуально домогался их и, несмотря на явные отказы пойти на свидание или завести отношения, продолжал преследовать. Ещё две девушки добавили, что работали с ним, когда он был без одежды в номере или в душе – это было его требование.

Согласно аудиозаписям, Роббинс неоднократно критиковал и оскорблял девушек, рассказывающих об изнасиловании, и жертв насилия в семье. В 2018 году он накричал на женщину, которая пожаловалась на мужа, сказав, что она ведёт себя как «сумасшедшая сука». Другим девушкам он говорил, что те используют «ложь против своих мужчин», чтобы установить над теми контроль.

По информации журналистов, как минимум двое сотрудников Роббинса подписали договоры о неразглашении после нежелательных сексуальных действий. Также лайф-коуч нередко просил посетителей лекций «трогать себя и симулировать оргазм», особенно выделяя женщин.

В апреле 2018 года, в разгар движения против домогательств «Me Too», лайф-коуч раскритиковал некоторых его участниц. По его словам, девушки используют такие ситуации, чтобы «придать себе значение». После критики со стороны активистов Роббинс извинился и пообещал «изучить своё поведение». Адвокаты Роббинса ответили на претензии в письме: они не подтвердили, что он заставлял сотрудниц присутствовать в комнате, когда он без одежды:

«Вероятно, он в разное время мог работать голым или принимать душ, но мистер Роббинс не помнит, чтобы в это же время рядом находился личный помощник».

Роббинс также обратился к поклонникам и начал отрицать все обвинения в ненадлежащем поведении. В «BuzzFeed» добавили, что адвокатская контора Lavely & Singer, представляющая интересы Роббинса, угрожала двум героям этого расследования. Им прислали письма, где пообещали иски на десятки миллионов долларов. Кроме того, контора пригрозила иском и самому изданию, пообещав «обрушить разрушительное влияние» на него и инвесторов.

Напомним, ранее в США более 170 студентов стали жертвами домогательств врача команды по легкой атлетике.