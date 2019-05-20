Британский академик заявил, что ему удалось расшифровать манускрипт Войнича, который столетиями не могли прочитать

Академик Бристольского университета (Великобритания) Джерард Чешир утверждает, что расшифровал манускрипт Войнича, который более 100 лет оставался загадкой для криптоаналитиков и лингвистов.

Об этом сообщает «ТСН».

Манускрипт Войнича назван так в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который приобрел его 1912 году у мужского духовного Ордена святого Игнатия. В 1961 году букинист Ганс Краус купил рукопись у наследницы Этель Войнич за 24,5 тысячи долларов и 1969 году подарил библиотеке редких книг Йельского университета, где она и хранится.

Рукопись пытались расшифровать еще в XVII веке. Одну из первых попыток сделал Георг Бареша – пражский алхимик. Заново манускриптом заинтересовались в XX веке. Его анализировали криптоаналитики Первой и Второй мировых войн, но никому не удалось подобрать «ключ».

Частотный анализ, выполненный американским физиком Уильямом Беннеттом в 1976 году, обнаружил, что структура текста характерна для естественных языков. В 2009 году исследователи из университета Аризоны провели радиоуглеродное датирование, которое показало, что документ был создан между 1404 и 1438 годами. Однако содержание документа никто так и не смог понять.

Джерард Чешир уверяет, что расшифровал текст. По его словам, работа продолжалась две недели. За это время он определил язык и систему письма – ученый обнаружил, что текст написан на протороманском языке. Это предшественник современных романских языков, таких как португальский, французский, испанский, итальянский, румынский, каталанский и галисийский.

- В период Средневековья он был распространен в пределах Средиземноморья, но редко использовался для записи официальных документов, поскольку латынь оставалась языком церкви и королевской власти. Протороманский язык был потерян до сегодняшнего дня, - заявил Чешир.

По словам Чешира, алфавит протороманского языка – это комбинация незнакомых и знакомых символов. Она не содержит никаких специальных знаков препинания, хотя некоторые буквы имеют варианты символов для обозначения пунктуации или фонетических акцентов. Все буквы находятся в нижнем регистре. Слова содержат дифтонги, трифтонги, квадрифтонги и даже квинтифонги (сложные гласные, состоящие из нескольких элементов и образующих один слог) для аббревиатуры фонетических компонентов. Сейчас академик планирует сосредоточиться на рукописи целиком и полностью расшифровать ее.

Напомним, ранее сообщалось, что в архивах нашли неизвестное продолжение культового романа «Заводной апельсин».