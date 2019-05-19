Известный голливудский актер спустя 31 год все-таки пришел в школу и забрал свой аттестат об образовании

Американский актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы Лонгвью, из которой он выпустился в далеком 1988 году.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «USA Today».

Актер пришел на церемонию вручения дипломов для выпускников 2019 года, чтобы выступить с речью, и забрал свой диплом.

- 31 год назад я так же, как и вы, был выпускником школы Лонгвью. Важнейшая причина моего успеха, и я верю, что это будет важным для вашего успеха – то, что не продается, и то, почему мы отдаем так много и что должны защищать, это наше сердце, - цитирует Макконахи «Longview News-Journal».

Представительница школы объяснила, что на торжественной церемонии выпускники получают ненастоящие аттестаты и должны забрать их позже. Макконахи не являлся за дипломом 31 год. На получение документа он отреагировал одним словом – «доказательство».

Напомним, что Мэттью Макконахи известен ролями в фильмах «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей» и сериале «Настоящий детектив».

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