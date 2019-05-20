«Сытый человек – добрый»: один день из жизни службы доставки еды «Foodber»

Пятница. 7 часов утра. Подхожу на автостоянку в центре города. Тут у меня назначена встреча с администратором службы доставки еды «Foodber». Задаю вопрос охраннику, где могу найти белые маленькие авто с красными надписями.

«А вам Глория, Мия или Оливия нужна?», – спрашивает он в ответ.

После нескольких секунд неловкого непонимания, из-за утренних лучей солнца выезжает снежно-белый фургончик Fiat. Теперь становится понятным вопрос охранника: на «крыльях» авто написано имя – Глория. Это один из трёх автомобилей, на которых, собственно, и доставляют еду. Двух «сестер» Глории зовут Миа и Оливия. Имена у автомобилей появились с первого дня работы службы доставки.

Знакомлюсь с Владом – администратором службы доставки. Сегодня нам предстоит путешествие – сначала на рынок, где обычно закупаются все продукты, а потом на кухню, где происходит таинство создания блюд.

Наш путь лежит на Центральный рынок. Влад паркует автомобиль возле крытого павильона, в котором продают рыбу. У прилавка мы надолго не задерживаемся. Спросив, есть ли в продаже судак, Влад выбирает рыбину побольше, заказывает ее чистку и обещает вернутся за ней через 15 минут. После этого мы направляемся в мясной павильон, где процедура повторяется, на этот раз со свиным филе.

«Не люблю ходить с пакетами и ждать. Меня тут почти все знают и привыкли так работать», – бросает на ходу Влад и говорит, что мы сейчас пойдем к его «девочке» за овощами.

На овощном рынке красочно и немноголюдно. «Девочке» Влада на вид за тридцать. Она радушно встречает закупщика и разрешает сфотографировать витрину. При этом сетует на то, что еще не в полной мере ее оформила и говорит, что она была бы намного красивее, приди мы хотя бы на пять минут позже. Все это время Влад, заглядывая в блокнот, продолжает покупки. Постепенно часть овощей с витрины перекочевывает в его пакеты.

На обратном пути мы забираем мясо, покупаем свиные ребра, очищенную от чешуи рыбу и идем к автомобилю.

На часах 8 утра – время, когда большинство николаевцев спешит на работу. На остановках стоят люди, часть из которых может позвонить и заказать блюда, продукты для приготовления которых мы везем с закупки.

По дороге спрашиваю у Влада, как давно он занимается поварским делом.

«Уже несколько лет, хотя изначально учился вокалу. А потом как-то стал сначала пиццайоло, попробовал себя в других кулинарных жанрах, прошел стажировку в нескольких ресторанах столицы. Со временем я понял, что для меня приготовление еды – это как игра по нотам. Я смотрю на продукты и знаю, что у меня получится на выходе. Для меня «Foodber» – часть моей души, так как я был тут с самого начала. Очень волнуюсь, чтобы все было хорошо», – говорит Влад.

В начале девятого мы попадаем на кухню. «Сердце» службы доставки еды бьется возле парка «Народный сад», который до декоммунизации называли парк Петровского. Там Влада уже ждут повара и девушки-менеджеры, которые обрабатывают заказы. Постепенно приезжают поставщики хозтоваров, части продуктов, кофе и других мелочей, без которых сложно представить работу кухни.

В это время повара разбирают закупленные ингредиенты для блюд и приступают к производству заготовок. Овощи и рыба направляются в цех, где готовят суши. Мясо остается в горячем цеху. Зелень и фрукты переносят в холодный цех. Еще до того, как начать получать заказы, Влад, который наравне со всеми работает на кухне, первым делом ставит выпекаться хлеб.

Незаметно наступает 9 утра. На кухне включается музыка, каждый из поваров занимается своим делом. Первый заказ приходит в начале десятого. Повар приступает к приготовлению сырников. Когда они жарятся, появляется еле ощутимый запах творога. Сырники выкладывают в тарелки-лодочки. Еще два контейнера заполняют сметаной и фруктовым джемом собственного приготовления. Готовое блюдо передают на территорию упаковки для отправки и первая машина мчит доставлять заказ.

В это время, хозяйки холодного цеха готовят фрукты для приготовления джема к последующим сырникам и десертам. В маленькую кастрюльку отправляются нарезанные яблоки, лимон, апельсины, какие-то секретные ингредиенты и немного сахара. Все это томится на маленьком огне, постепенно превращаясь в джем. На смену приятному запаху творога, приходит легкий цитрусовый аромат, постепенно захватывающий всю кухню.

Пока заказов немного, направляюсь в цех, где готовят суши. Там главный Дима. Пока он нарезает заготовки для роллов, спрашиваю у него не надоедает ли ему изо дня в день делать одно и то же.

«Знаете, я заметил, что у нас в стране многие идут учится на повара тогда, когда не знают, чем себя занять. И вот такой человек учится и понимает, что это все не его. И страдает. Потом он идет работать, а это все не его. И он страдает. А от этого страдает коллектив, в котором он работает и люди, для которых он готовит. Для меня с самого начала было понятно, что это мое. Главное в этой жизни делать то, что нравится. И тогда все будут счастливы. Я – счастлив», – философски отвечает Дима.

Пока я говорила с сушистом Димой, кухня приготовила еще несколько порций сырников, шаурмы и салатов.

Около 10.30 кухня начинает работать почти в полную силу. Музыка, доносящаяся из динамиков, набирает громкости, движения персонала становятся динамичнее, курьеры-водители приезжают и сразу же мчат по новому адресу.

Кухня наполнена самыми разнообразными запахами: ароматом свежеприготовленного хлеба, запеченного картофеля и жареного мяса с розмарином. Постепенно к этим ароматом добавляются все новые и новые нотки.

Одна за одной в печь отправляется пицца. За ее приготовление отвечает Влад. Как в атмосферных фильмах об Италии, он раскатывает коржи теста, подбрасывает их вверх, потом крутит одной рукой, чтобы тесто было воздушным и тонким.

«Можно, конечно, тесто раскатать до тонкого коржа. Но тогда оно получается сильно сбитым и оттого твердым. А так оно будто дышит», – объясняет Влад.

«Меня в последнее время все больше привлекает кухня Италии. В ближайшее время хочу создать такое меню, которого не будет ни у кого, не только в доставке, а и вообще в ресторанах. У нас для этого есть все возможности. Мне нравится итальянская кухня, Диме – Япония, а Слава (это еще один повар, - авт.) специализируется на восточно-европейских блюдах», – делится планами Влад.

В это время на гриле жарится мясо. В перерывах между обработкой заказов менеджеры готовят кофе для тех, кто заходит в «Foodber», как в кофейню.

Около половины двенадцатого я еду с одним из курьеров-водителей на доставку. На этот раз за рулем Глории едет бывший банковский работник Александр. В компании он работает несколько месяцев. До этого какое-то время не мог найти работу, после того, как его сократили во время реорганизации Нацбанка Украины.

«Я всегда думал: что может быть стабильнее, чем Национальный банк Украины. Оказалось, что заблуждался. Меня сократили одним из последних – я был материально-ответственным лицом. В доставке мне нравится. Коллектив молодой и дружный. Я вижу, как все готовится и мне не стыдно и не страшно вести такую еду нашим заказчикам», – делится Александр.

Мы возвращаемся на базу. Количество заказов постепенно снижается, стихает и музыка. Персонал делает перерыв на кофе, обедает. На втором этаже, над кухней, оборудованы места для отдыха, стоят шахматы.

Около 17.00 начинается новый наплыв заказов. Доставляя очередную порцию еды, спрашиваю у курьера, чем отличаются заказы в разное время дня.

«В полдень, естественно, чаще всего заказывают обеды. География заказов – офисы. По вечерам вероятнее всего заказы от влюбленных и семейных пар. Или тех, кто устал за день, или нет времени на приготовление ужина. Был случай, когда парень заказал и оплатил доставку еды для своей половины. Вот так, благодаря нам, он проявил свою заботу о любимом человеке», – рассказывает Александр.

С 20.00 на кухне опять становится тише. Заказы выполняются в размеренном ритме. Последний принимается в 22.45. После этого кухню вымывают, машины едут на ночевку на стоянку. «Foodber» засыпает, чтобы набраться сил и с утра с новым вдохновением продолжить радовать николаевцев своими завтраками, обедами и ужинами, приготовленными с душой.

Детально ознакомится с меню службы доставки еды можно на сайте «Foodber».

Номер для заказа еды: +38 098 511 5555

Над материалом работала Полина Захарова