В Николаеве разыскивают 16-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала

В Николаеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома и пропала без вести.
Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».
Центральным отдел полиции разыскивает 16-летнюю Анну Ермоленко, которая 18 мая в 18:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 155-160 см., худощавого телосложения, волосы длинные светло-русые, глаза серого цвета.
Была одета в: голубое платье, зеленые сандалии.
«При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру 102, (0512) 49-87-01, 0636360900», - просят в полиции.
Напомним, что полиция разыскивает жительницу Николаева, которая уже исчезала из дома более полутора года назад.