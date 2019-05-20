В Николаеве разыскивают 16-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала

В Николаеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома и пропала без вести.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

Центральным отдел полиции разыскивает 16-летнюю Анну Ермоленко, которая 18 мая в 18:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 155-160 см., худощавого телосложения, волосы длинные светло-русые, глаза серого цвета.

Была одета в: голубое платье, зеленые сандалии.

«При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру 102, (0512) 49-87-01, 0636360900», - просят в полиции.

Напомним, что полиция разыскивает жительницу Николаева, которая уже исчезала из дома более полутора года назад.