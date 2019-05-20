«Николаевзеленхоз» получит почти 3 миллиона гривен за приобретение и посадку цветников по городу

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета намерен заключить договор на 2,8 миллионов гривен с ООО «Николаевзеленхоз» на приобретение, посадка и уход за цветниками расположенными в городе.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные в Prozorro.

Тендер ДЖКХ объявил 24 апреля на сумму 2 миллиона 850 тысяч гривен. Согласно тендерной документации подрядчик должен посадить цветы на 5342.86 квадратных метрах. Работы он будет выполнять до 31 декабря 2019 года.

Свои предложение подали два предприятия: ООО «Николаевзеленхоз», запросив за свои услуги 2 миллиона 849 тысяч гривен, и ООО «Грандпол» с суммой в миллиона 850 тысяч гривен. В итоге победителем признали «Николаевзеленхоз», с которым в ближайшее время должны подписать договор.

Высадить цветники подрядчик должен в более 20 скверах, возле больниц, на площади Соборной, Победы, Привокзальной и Леонтовича, а также возле памятников и на четырех кольцах.

Напомним, что ранее департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирался потратить 6,4 миллиона гривен на уход за шестью скверами.

Отметим, что 22 декабря в кабинете начальника управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимира Корчагова провели обыск, так как следствие подозревает, что он требовал деньги от ООО «Николаевзеленхоз» за быстрое и беспрепятственное подписание актов приема-передачи выполненных работ, выполненных этой фирмой. В рамках этого уголовного производства суд наложил арест на более чем 100 тысяч гривен. Во время обыска в кабинете Корчагова обнаружили 116 тысяч гривен.

Напомним, что в 2017 году предприниматель обвинил тогдашнего директора департамента ЖКХ Николаевского горсовета Андрея Палько и учредителя ООО «Николаевзеленхоз», бывшего депутата горсовета от Партии регионов Виктора Бурова, в том, что они вошли в сговор с целью отдать подряды по уходу за газонами и зелеными зонами «Николаевзеленхозу». В ООО «Николаевзеленхоз» тогда отрицали эту информацию и назвали клеветой конкурентов.