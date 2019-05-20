На Николаевине ищут пропавшую девочку-подростка

В Николаевской области разыскивают 16-летнюю девочку, которая пропала без вести.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

Новоодесский отде полиции разыскивает несовершеннолетняя Дарью Понкратову, которая 19 мая в 16:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета длинные светло-русые, глаза голубого цвета.

«При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру 102, (0512) 49-87-01, 0636360900», - просят в полиции.

Напомним, что в Николаеве разыскивают 16-летнюю Анну Ермоленко, которая ушла из дома и пропала.