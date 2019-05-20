В Николаеве на перегоне строят новый автосалон, хотя срок разрешения на проведение работ уже истек

В Корабельном районе Николаева по проспекту Богоявленскому, 234/2 проводят строительство центра по продаже и обслуживанию машин, хотя срок действия разрешительных документов на строительство истек 12 апреля.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил депутат горсовета Андрей Яковлев.

— По той информации, которая у меня есть, аренды земельного участка у этой компании на сегодня нет. Мало того, насколько мне удалось узнать, может быть, я узнал не до конца, градостроительных документов у этой компании тоже нет. Есть подозрение, что на территории, на которой рассматривается возможность отведения земельных участков для участников АТО, происходит самозахват земли, - сообщил Андрей Яковлев.

При этом главный архитектор Николаева Андрей Цымбал отметил, что на момент начала строительства у фирмы были градостроительные условия на строительство 1-й очереди автосалона. Однако действительны ли они на сегодняшний день, он ответить не смог.

В управлении ГАСКа отметили, что проверок по данному адресу не проводили, однако возьмут на контроль данный вопрос. После обсуждения вопроса и того, как присутствующие депутаты стали расходиться, в земельном управлении Яковлеву сообщили, что срок действия градостроительных документов истек еще 12 апреля.

Андрей Яковлев

Согласно информации на стенде возле строительства, площадь застраиваемой территории составляет 2 тысячи 91 квадратный метр, общая площадь - 2 тысячи 453,5 квадратных метра. Заказчиком является ЧП «7 футов», зарегистрированное в Херсоне. Подрядчик, который выполняет строительные работы - ЧП «Техстрой 99», зарегистрированное в Николаеве. Разрешение на проведение работ было выдано 25 октября 2018 года.