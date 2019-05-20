Депутат Николаевского облсовета Кухта обратился в НАПК из-за конфликта интересов его коллег при голосовании за перераспределение бюджета

Иван Кухта Депутат Николаевского облсовета Иван Кухта обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за того, что двое депутатов облсовета имея конфликт интересов поддержали перераспределение бюджета области на 2019 год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее депутатское обращение.

«Сегодня после отработки с командой юристов направил обращение в НАПК о случаях конфликта интересов во время прошлой внеочередной сессии Николаевского областного совета», - подписал депутат.

В частности, в своем обращении он отметил, что Федор Барна, который является главой бюджетной комиссии, а также руководителем Николаевского аэропорта, а также Владимир Поточняк, который является руководителем областного клинического госпиталя ветеранов войны, несмотря на конфликт интересов поддержали проект решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год», что является нарушением.

В связи с этим, депутат просит НАПК провести соответствующую проверку и принят меры по привлечению к ответственности причастных лиц, а также принять меры по отмене принятого решения.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».