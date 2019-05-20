Депутат Николаевского облсовета Кухта обратился в НАПК из-за конфликта интересов его коллег при голосовании за перераспределение бюджета

Депутат Николаевского облсовета Иван Кухта обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за того, что двое депутатов облсовета имея конфликт интересов поддержали перераспределение бюджета области на 2019 год.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее депутатское обращение.
«Сегодня после отработки с командой юристов направил обращение в НАПК о случаях конфликта интересов во время прошлой внеочередной сессии Николаевского областного совета», - подписал депутат.
В частности, в своем обращении он отметил, что Федор Барна, который является главой бюджетной комиссии, а также руководителем Николаевского аэропорта, а также Владимир Поточняк, который является руководителем областного клинического госпиталя ветеранов войны, несмотря на конфликт интересов поддержали проект решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год», что является нарушением.
В связи с этим, депутат просит НАПК провести соответствующую проверку и принят меры по привлечению к ответственности причастных лиц, а также принять меры по отмене принятого решения.
Напомним, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».
Как известно, что в четверг, 16 мая, депутаты Николаевского облсовета с третьей попытки проголосовали за перераспределение бюджета. Всего проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.
В то же время, депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.
В частности, депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просит не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета, который приняли 16 мая, в ходе внеочередной сессии областного совета.
Также депутат Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.
Также, депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин потребовал от главы облсовета Виктории Москаленко созвать сессию, чтобы отменить принятое 16 мая решение «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».